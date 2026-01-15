16 ene. 2026
Otros Deportes

Promocional de fútbol femenino Sub 15 se jugará en Luque

Del lunes 19 de enero al lunes 25 de mismo mes en el Cardif se cumplirá la competencia que cuenta con el aval de FIFA.

Enero 15, 2026 04:51 p. m. • 
Por Redacción D10
femenino

Las chicas tendrán la chance de mostrar su habilidades en el fútbol.

Gentileza.

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) prepara un torneo promocional para la categoría femenina Sub 15, con el aval de la FIFA, como parte del Programa de Promoción del Fútbol Femenino, que tiene como principal objetivo fomentar el desarrollo, la participación y la formación integral de niñas y adolescentes en el fútbol.

La competencia se desarrollará desde el lunes 19 de enero hasta el 25 del mismo mes en el Mini-CARDIF, en Luque.

Los grupos quedaron conformados así: Serie A: Libertad, Nacional, Recoleta y Luqueño. Seire B: Olimpia, Rubio Ñu, San Lorenzo y Ameliano. Serie C: Cerro Porteño, Guaraní, Trinidense y 2 de Mayo.

El calendario de competición será así:

G-pXgGPbIAAg-Pl.jfif

Fútbol Femenino
Redacción D10
