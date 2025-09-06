Programadas tres fechas y la regularización

Mientras el foco de la atención sigue en la clasificación de Paraguay al Mundial luego de 16 años, la APF sigue su trabajo y este sábado el Consejo Divisional Profesional decidió fijar las siguientes fechas del torneo Clausura.

Las jornadas 12, 13 y 14 del campeonato quedaron fijados, además del duelo de regularización que animarán Cerro Porteño y Atlético Tembetary, duelo de la fecha 11 del Clausura que quedó postergado ya que el Ciclón tiene jugadores convocados a la Selección Paraguaya.

Este encuentro quedó marcado para el miércoles 17 de septiembre, a las 19.00 en La nueva Olla.

La programación completa se encuentra aquí.