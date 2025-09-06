06 sept. 2025
Torneo Clausura

Programadas tres fechas y la regularización

El Consejo Divisional Profesional de la APF confirmó este sábado la programación de las 3 siguientes fechas del Clausura.

Septiembre 06, 2025 01:23 p. m. • 
Por Redacción D10
G0HXVNiWIAA3dzf.jpeg

Guaraní lidera el torneo Clausura.

Foto: Prensa - Legendario

Mientras el foco de la atención sigue en la clasificación de Paraguay al Mundial luego de 16 años, la APF sigue su trabajo y este sábado el Consejo Divisional Profesional decidió fijar las siguientes fechas del torneo Clausura.

Las jornadas 12, 13 y 14 del campeonato quedaron fijados, además del duelo de regularización que animarán Cerro Porteño y Atlético Tembetary, duelo de la fecha 11 del Clausura que quedó postergado ya que el Ciclón tiene jugadores convocados a la Selección Paraguaya.

Este encuentro quedó marcado para el miércoles 17 de septiembre, a las 19.00 en La nueva Olla.

La programación completa se encuentra aquí.

G0LOyqvXoAApl2E.jpeg

Torneo Clausura Fútbol paraguayo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2025-08-31 at 17.28.02.jpeg
Torneo Clausura
Empate con sabor a poco en La Huerta
Cerro Porteño empató 1-1 con Libertad en La Huerta y pone en riesgo su liderato en el torneo Clausura.
Agosto 31, 2025 06:12 p. m.
LIB - CCP.png
Torneo Clausura
Libertad vs. Cerro Porteño: Paso a paso
Libertad y Cerro Porteño prometen un partidazo desde las 16:00 en La Huerta por la fecha 10 del Clausura. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del juego.
Agosto 31, 2025 02:44 p. m.
Gik2kJuWcAAxxJB.jpg
Torneo Clausura
Un cruce con ambiciones distintas
Guaraní choca con General Caballero de Juan León Mallorquín, desde las 18:30, en La Arboleda de Trinidad.
Agosto 31, 2025 10:22 a. m.
 · 
Redacción D10
20250831_093801.jpg
Torneo Clausura
De alto voltaje en La Huerta
Libertad choca con Cerro Porteño en La Huerta de Tuyucuá, desde las 16:00, en duelo que promete altas emociones.
Agosto 31, 2025 09:38 a. m.
 · 
Redacción D10
fbdsff.jfif
Torneo Clausura
Olimpia recupera la sonrisa de la mano de Ever Almeida
Olimpia volvió a la victoria, de la mano de Ever Hugo Almeida, venciendo a Luqueño por 2-0 en Ciudad del Este, para que el inicio de la quinta etapa del experimentado DT sea con festejo.
Agosto 30, 2025 08:56 p. m.
sansad.jfif
Torneo Clausura
Recoleta fue mejor entre necesitados
Deportivo Recoleta se hizo fuerte en Campo Grande y logró un importante triunfo ante el 2 de Mayo.
Agosto 30, 2025 06:37 p. m.
Carga Más