13 ene. 2026
Cerro Porteño

Primera prueba en la Serie Río de la Plata para Cerro Porteño

Cerro Porteño debuta este martes en la Serie Río de la Plata en Uruguay enfrentando a Huracán en lo que será el primer amistoso oficial del supercampeón del fútbol paraguayo.

Enero 13, 2026 09:19 a. m. • 
Por Redacción D10
G-RL3OkXwAAvXL2.jpg

Gastón Giménez, volante de Cerro Porteño.

El plantel principal de Cerro Porteño se instaló ayer en Montevideo, Uruguay, para disputar un par de amistosos en el torneo de verano Serie Río de la Plata.

El primero de ellos será hoy martes ante Huracán desde las 18:15, en el estadio Parque Saroldi, mientras que la segunda presentación será el sábado ante San Lorenzo de Almagro, desde las 20:00, en el estadio Parque Alfredo Víctor Viera.

Anteriormente, Cerro Porteño enfrentó a 3 de Febrero con triunfo de 2-1 con goles de Gustavo Velázquez y Jonathan Torres.

El técnico Jorge Bava buscará empezar con el pie derecho la Serie Río de la Plata, un certamen internacional que por primera vez participa Cerro Porteño.

Cerro Porteño Huracán Amistoso
Redacción D10
Cerro Porteño
Cerro Porteño
Cerro Porteño espera al delantero
Mientras que el plantel se prepara para el viaje a Uruguay, en Cerro Porteño también aguardan por el atacante.
Enero 12, 2026 08:09 a. m.
 · 
Redacción D10
Blas Riveros
Cerro Porteño
Cerro ya planifica su ida a Uruguay
Después de su amistoso pasado por agua, Cerro Porteño ya se enfoca en su viaje a Uruguay para los encuentros correspondientes a la Serie Río de la Plata.
Enero 11, 2026 01:55 p. m.
 · 
Redacción D10
Mateo Klimowicz
Cerro Porteño
Cerro Porteño: San Luis comunicó la salida de Mateo Klimowicz
El San Luis mexicano comunicó sobre la salida de Mateo Klimowicz, quien suena como virtual refuerzo de Cerro Porteño.
Enero 11, 2026 09:44 a. m.
 · 
Redacción D10
pablo Vegetti
Cerro Porteño
Cerro Porteño admite interés en Pablo Vegetti
Juan Carlos Pettengill, vicepresidente de Cerro Porteño, afirmó que el atacante Pablo Vegetti “es una opción, es un excelente profesional”.
Enero 10, 2026 12:46 p. m.
 · 
Redacción D10
Santiago Mosquera
Cerro Porteño
Elogios del DT rival para Santiago Mosquera
Este sábado Santiago Mosquera tuvo sus primeros minutos en un juego defendiendo la camiseta de Cerro Porteño. “Este colombiano es bastante interesante”, fue uno de los elogios del entrenador rival.
Enero 10, 2026 12:08 p. m.
 · 
Redacción D10
Santiago Mosquera
Cerro Porteño
Cerro Porteño: juego inconcluso con Santiago Mosquera de titular
Este sábado no pudo desarrollarse por completo los juegos amistosos que Cerro Porteño debía sostener con el 3 de Febrero debido a la intensa lluvia caída en Minga Guazú. El colombiano Santiago Mosquera integró el equipo titular.
Enero 10, 2026 10:25 a. m.
 · 
Redacción D10
