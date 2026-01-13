Primera prueba en la Serie Río de la Plata para Cerro Porteño

El plantel principal de Cerro Porteño se instaló ayer en Montevideo, Uruguay, para disputar un par de amistosos en el torneo de verano Serie Río de la Plata.

El primero de ellos será hoy martes ante Huracán desde las 18:15, en el estadio Parque Saroldi, mientras que la segunda presentación será el sábado ante San Lorenzo de Almagro, desde las 20:00, en el estadio Parque Alfredo Víctor Viera.

Anteriormente, Cerro Porteño enfrentó a 3 de Febrero con triunfo de 2-1 con goles de Gustavo Velázquez y Jonathan Torres.

El técnico Jorge Bava buscará empezar con el pie derecho la Serie Río de la Plata, un certamen internacional que por primera vez participa Cerro Porteño.