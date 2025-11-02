Preocupado por las expulsiones

Ever Hugo Almeida, entrenador de Olimpia, en conferencia de prensa tras el lance con Libertad dejó ver su preocupación por la serie de expulsiones que viene sufriendo el equipo de forma consecutiva en el torneo Clausura.

El Decano alcanzó cinco expulsados en los tres últimos juegos, que sumado a los lesionados, complican mucho la planificación de la semana. “Lo único que pido es que las decisiones que se toman sean de la misma manera para ambos equipos. Estuve mirando y para mí no fue expulsión (de Axel Alfonzo). No quiero poner excusa, pero son realidades. Cinco jugadores en tres partidos clásicos, es muy duro para nosotros”, sostuvo Ever Almeida.

“El punto vale, suma. Tenemos que ver bien esta situación que realmente es anormal, que te echen cinco jugadores. Podrías decir que Olimpia es un equipo malintencionado y no es así, pero nos están echando a los jugadores”, agregó.

BUEN SÍNTOMA. Según el entrenador el Decano viene presentando una mejoría tanto futbolística como a nivel de actitud pese a las diferentes situaciones que afrontan en esta parte de la temporada.