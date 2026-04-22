22 abr. 2026
Copa Mundial

Por qué la baja demanda de entradas para EEUU vs. Paraguay

Los altos costos de entradas para el debut de Estados Unidos ante Paraguay, en el SoFi Stadium de Los Ángeles han bajado las expectativas de venta de entradas.

Abril 22, 2026 02:58 p. m. • 
Por Redacción D10
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Paraguay debuta el 12 de junio ante la selección de Estados Unidos.

D10

A menos de dos meses del inicio de la Copa del Mundo 2026, se filtró un reporte que indica que el debut de Estados Unidos ante Paraguay, en el SoFi Stadium de Los Ángeles no está cumpliendo con las expectativas de venta de entradas, a raíz de los altos costos.

Según informes de varios medios de EEUU se han vendido aproximadamente 40,934 entradas. Cuando la capacidad del estadio, el SoFi Stadium tiene un aforo habilitado para unos 70,000 espectadores durante el Mundial.

Los precios han sido catalogados como exorbitantes. En contexto la FIFA ha sido criticada por los altos costos. Para este partido inaugural de EE. UU., las entradas de “Categoría 1" rondaban los $2,730 y las de “Categoría 2" los $1,940, precios que muchos consideran prohibitivos para la fase de grupos.

El contraste: Lo que más ha llamado la atención es que el partido entre Irán y Nueva Zelanda (programado para el 15 de junio en el mismo recinto) ya habría superado los 50,000 boletos vendidos, superando en demanda al debut del equipo anfitrión.

La respuesta de la FIFA

A pesar de estos reportes, un portavoz de la FIFA salió al paso afirmando que la venta de entradas para el torneo sigue siendo “sólida” y que hay un alto grado de confianza en que los estadios estarán llenos para el inicio del certamen el próximo 11 de junio.

Selección Paraguaya EEUU FIFA
Redacción D10
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