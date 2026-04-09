Juan Gabriel Benítez va al Mundial 2026

Una grata noticia para el arbitraje paraguayo , ya que este jueves se dio a conocer la nómina de jueces y asistentes confirmados para la Copa del Mundo que se disputará entre junio y julio próximo en los Estados Unidos, México y Canadá.

Paraguay, tras una larga ausencia, tendrá participación con Juan Gabriel Benítez como juez principal, más los asistentes Eduardo Cardozo y Juan Zorrilla. Benítez, de larga trayectoria, estuvo siempre en el alto nivel siendo seleccionado para el Mundial de Clubes y recientemente teniendo acción en la Copa Árabe de la FIFA.

En cuanto a la Copa del Mundo, la última vez que Paraguay estuvo representado fue en Rusia 2018, con Enrique Cáceres, hoy dentro de la estructura de la Confederación Sudamericana de Fútbol.