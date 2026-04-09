09 abr. 2026
Copa Mundial

Juan Gabriel Benítez va al Mundial 2026

Paraguay volverá a tener representación en la Copa del Mundo 2026.

Abril 09, 2026 01:03 p. m. • 
Por Redacción D10
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Juan Gabriel Benítez, juez paraguayo.

Una grata noticia para el arbitraje paraguayo , ya que este jueves se dio a conocer la nómina de jueces y asistentes confirmados para la Copa del Mundo que se disputará entre junio y julio próximo en los Estados Unidos, México y Canadá.

Paraguay, tras una larga ausencia, tendrá participación con Juan Gabriel Benítez como juez principal, más los asistentes Eduardo Cardozo y Juan Zorrilla. Benítez, de larga trayectoria, estuvo siempre en el alto nivel siendo seleccionado para el Mundial de Clubes y recientemente teniendo acción en la Copa Árabe de la FIFA.

En cuanto a la Copa del Mundo, la última vez que Paraguay estuvo representado fue en Rusia 2018, con Enrique Cáceres, hoy dentro de la estructura de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Juan Gabriel Benítez Paraguay Copa Mundial
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