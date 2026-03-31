Bolivia, por el pase a la Copa del Mundo

El conjunto boliviano está en esta instancia porque le ganó 2-1 a Surinam el jueves pasado por la semifinal del Repechaje, y ahora está a un partido de cumplir el sueño de todo un país de regresar a un Mundial después de 32 años de ausencia.

Por su parte, Irak no tuvo que jugar semifinales y se clasificó directamente a la final porque terminó mejor posicionado que Bolivia y Surinam en el Ranking FIFA. En esta jornada, ambas selecciones cerraron prácticas de cara a este choque y se espera, de acuerdo con las características de ambos planteles, un juego de mucha marca en el mediocampo.