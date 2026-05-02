02 may. 2026
Copa Mundial

La lista de figuras ilustres que se perderán el Mundial 23 de la historia

A 40 días del comienzo en Ciudad de México de la edición 23 del Mundial de fútbol, una lista de ilustres figuras resume las bajas definitivas del torneo, mientras otras se encuentran en una carrera contra el tiempo.

Mayo 02, 2026 10:23 a. m. • 
Por Redacción D10
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Rodrygo, jugador de la Selección Brasileña.

Las lesiones de ligamentos o fracturas han sido la principal causa por la que varias estrellas no jugarán. Entre los ausentes destacan Rodrygo y Éder Militão (Brasil), Juan Foyth (Argentina), Jack Grealish (Inglaterra), Serge Gnabry (Alemania) y Hugo Ekitike (Francia).

La alarma ha saltado con las últimas lesiones que mantienen en vilo a más de una selección.

. Los que se perderán el Mundial 2026

Rodrygo (Brasil)

El delantero brasileño del Real Madrid sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la rodilla derecha en el partido ante Getafe del 2 de marzo que lo alejará de las canchas por varios meses.

Al día siguiente de su lesión, justo a 100 días del inicio del Mundial, se confirmó que Rodrygo será baja en la Canarinha.

Militão (Brasil)

El central Éder Militão, del Real Madrid, fue operado el martes en Finlandia de la rotura de un tendón en el bíceps femoral izquierdo uy se perderá el Mundial. La lesión corresponde a una recaída en una zona afectada previamente, lo que lo mantendría fuera de las canchas entre cuatro y cinco meses.

Juan Foyth (Argentina)

El defensor del español Villarreal y campeón del mundo con Argentina sufrió la rotura del tendón de Aquiles izquierdo el pasado 24 enero en un partido ante Real Madrid. La lesión requiere una recuperación de aproximadamente ocho meses, lo que lo marginó del resto de la temporada en la liga y de la cita mundialista.

Joaquín Panichelli (Argentina)

El delantero del Racing de Estrasburgo francés se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha en un entrenamiento con la selección Argentina el 26 de marzo. Fue intervenido quirúrgicamente y volverá a jugar en la siguiente temporada del fútbol europeo.

Luis Malagón (México)

Luis Malagón, arquero del América y de la selección mexicana, sufrió una lesión en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda el 10 de marzo durante el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 contra Philadelphia Union. Fue operado y estará fuera de actividad de seis a ocho meses.

Hugo Ekitike (Francia)

El punta de Liverpool sufrió una lesión en el tendón de Aquiles del pie derecho cuando jugaba la vuelta de la Liga de Campeones ante el PSG. Se lesionó en el minuto 31 de ese partido, fue operado en Londres y estará fuera de las canchas durante 9 meses.

Serge Gnabry (Alemania)

El volante del Bayern Múnich anunció el 22 de abril que se pierde el Mundial por una lesión en el aductor de la pierna derecha que lo dejará por fuera del terreno de juego entre 3 y 4 meses. “En cuanto al sueño de jugar el Mundial con la selección tengo que decir que lamentablemente se ha acabado para mí”, dijo el jugador.

Gnabry se lesionó el día 15 en el partido de vuelta de la Champions League contra el Real Madrid.

Jack Grealish (Inglaterra)

El atacante Jack Grealish sufrió el 18 de enero una fractura de estrés en el pie izquierdo cuando jugaba con Everton ante Aston Villa en la Liga Premier. El inglés fue operado el 9 de febrero y se perderá lo que queda de la temporada y el Mundial.

Samu Omorodion Aghehowa (España)

El centrodelantero del Oporto Samu Omorodion, de 21 años, se lesionó en febrero el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante un partido de liga contra el Sporting. Estará fuera de los terrenos de juego entre 7 y 8 meses, lo que impide su participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Takumi Minamino (Japón)

La figura de la selección japonesa sufrió en diciembre de 2025 una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda cuando jugaba con Mónaco ante Auxerre por la Copa de Francia. El volante de 31 años fue clave en la fase de clasificación al anotar 4 goles.

Mohammed Salisu (Ghana)

El defensa central del Mónaco y de Ghana de 27 años sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en enero pasado ante el Olympique, lesión que requiere entre 6 y 9 meses de recuperación.

. Los que esperan un milagro

Cristian Romero (Argentina)

Cristian Romero, defensor del Tottenham, es duda para el Mundial 2026 tras sufrir una lesión el 13 de abril luego de chocar con su portero Antonin Kinski en el partido con Sunderland. ‘El Cuti’ se rompió el ligamento colateral de la rodilla derecha y estará inactivo entre 6 y 8 semanas, llegando muy justo o sin ritmo de juego al inicio del torneo.

Estevão (Brasil)

Estevão, del Chelsea, se perderá lo que resta de temporada por una lesión en los isquiotibiales y es seria duda para la disputa del Mundial. El delantero de 19 años se lesionó en los primeros minutos de la derrota por 1-0 contra Manchester United del 18 de abril al hacer un ‘sprint’. El futbolista notó la molestia en la pierna, pidió el cambio y se marchó del campo con gestos de dolor.

Lamine Yamal (España)

Lamine Yamal, una de las figuras de España, sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que lo dejó por fuera del resto de la temporada con el Barcelona. Si los plazos se cumplen, llegará al Mundial.

Giorgian de Arrascaeta (Uruguay)

El volante Giorgian de Arrascaeta fue operado de la clavícula derecha en Río de Janeiro el pasado jueves, a 46 días del debut de Uruguay en el Grupo H ante Arabia Saudí en el Mundial, según informó el Flamengo. El jugador de 31 años se fracturó el 29 de abril tras una caída en el choque de Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata. El tiempo estimado de su recuperación es de cerca de 45 días.

Mikel Merino (España)

Centrocampista del Arsenal de 26 años, operado en febrero de una fractura por estrés en el pie derecho. Se calcularon cuatro meses de baja, pero hay optimismo en España y podría llegar al Mundial. EFE

Fútbol Internacional Copa Mundial
Redacción D10
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