24 abr. 2026
Copa Mundial

Alisson se recupera a tiempo para el Mundial

El brasileño Alisson Becker, portero del Liverpool, se ha recuperado a tiempo para el Mundial de 2026 e incluso podría llegar a reaparecer este sábado frente al Crystal Palace después de perderse los últimos seis partidos por problemas musculares en el muslo derecho.

Abril 24, 2026 07:46 a. m. • 
Por Redacción D10
Alisson_48093688.jpg

Portero. Alisson podría jugar el Mundial.

“Giorgio Mamardashvili no estará disponible para mañana ni para las próximas semanas. Alisson está cerca de volver. Veremos si mañana puede jugar o es pronto. Esto deja un hueco para Freddie Woodman que es una opción porque está en perfectas condiciones”, expresó Arne Slot, técnico del Liverpool, en la rueda de prensa previa al encuentro frente a los ‘Eagles’ donde confirmó la lesión del georgiano, que se retiró en la segunda parte del duelo ante el Everton con un problema en la pierna y tuvo que ser trasladado al hospital.

Alisson, que termina contrato en 2027 y ha sido relacionado ya con una salida este verano rumbo a Italia, también se perdió los amistosos de su selección frente a Francia y Croacia, jugados en marzo, pero llegará en plenas condiciones para ser, si se cumplen todos los pronósticos, el portero titular de Brasil, que entrena Carlo Ancelotti.

Hasta el final de temporada, al conjunto de Anfield le quedan cinco partidos decisivos de Premier League para terminar entre los cinco primeros -actualmente es quinto-, en puestos que dan acceso a la próxima edición de la Liga de Campeones ya que Inglaterra consiguió una plaza extra gracias al buen rendimiento de sus equipos en las competiciones europeas.

Fútbol Internacional Alisson Becker Copa Mundial
Redacción D10
Más contenido de esta sección
FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-BOL-COL
Copa Mundial
Bolivia, por el pase a la Copa del Mundo
Las selecciones de Bolivia e Irak se enfrentarán hoy, desde las 00:00, en el Estadio BBVA de México por la final del Repechaje rumbo al Mundial 2026.
Marzo 31, 2026 07:43 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-WC-2026-TUR-ROU-QUALIFIERS
Copa Mundial
Paraguay conocerá a su rival en el Mundial
Kosovo se enfrenta hoy a las 15:45 en Pristina a Turquía en un choque decisivo por una de las últimos plazas en el Mundial de 2026, en medio de euforia y máxima expectativa en el país balcánico, que desde su independencia en 2008 sigue luchando por un reconocimiento más amplio como nación.
Marzo 31, 2026 07:36 a. m.
 · 
Redacción D10
HER5h8iWQAAlN4y.jpeg
Copa Mundial
Atención Paraguay: Inicia la repesca por un lugar en el Grupo D
Este jueves se disputan varios partidos en el marco de las repescas mundialistas. Una de ellas, que interesa a Paraguay, es la que tiene que ver con la llave que conduce al Grupo D.
Marzo 26, 2026 08:08 a. m.
 · 
Redacción D10
HERcx8vXsAALmHZ.jpeg
Copa Mundial
Italia desafía a una Irlanda del Norte plagada de jugadores de segunda y tercera división
La selección italiana de fútbol afronta este jueves la semifinal de la repesca ante Irlanda del Norte, un equipo con solo tres jugadores de primera división y plagado de futbolistas de competiciones de segunda y tercera categoría.
Marzo 26, 2026 07:45 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-BOL-COL
Copa Mundial
Bolivia se enfrenta a Surinam en partido de vida o muerte para su sueño mundialista
La selección de Bolivia, dirigida por Óscar Villegas, enfrenta Surinam, en un partido de vida o muerte para su sueño mundialista, cuyo ganador se colocará a un paso de jugar la Copa Mundial.
Marzo 26, 2026 07:34 a. m.
 · 
Redacción D10
Gennaro Gattuso
Copa Mundial
Gattuso: “Es el partido más importante de mi carrera”
Gennaro Gattuso, seleccionador italiano, aseguró este miércoles que el duelo ante Irlanda del Norte, semifinal de la repesca para el Mundial 2026, es el más importante de su carrera como técnico.
Marzo 25, 2026 02:59 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más