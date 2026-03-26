26 mar. 2026
Copa Mundial

Bolivia se enfrenta a Surinam en partido de vida o muerte para su sueño mundialista

La selección de Bolivia, dirigida por Óscar Villegas, enfrenta Surinam, en un partido de vida o muerte para su sueño mundialista, cuyo ganador se colocará a un paso de jugar la Copa Mundial.

Marzo 26, 2026 07:34 a. m. • 
Por Redacción D10
FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-BOL-COL

Miguel Terceros, figura del conjunto boliviano.

Foto: AFP

Con una combinación de jóvenes talentosos y veteranos, los bolivianos saldrán con el propósito de mejorar su contundencia, el mal del equipo en los últimos meses, para tratar de superar al rival y enfrentar el 31 a Irak por el pase al Mundial.

Colocados en el lugar 76 del ránking de la FIFA, los bolivianos vencieron el pasado mes de septiembre a Brasil por 1-0 para asegurar su pase a la repesca, en la que el cuadro del seleccionado Villegas buscará regresar a un Mundial, después de 32 años.

Esa victoria aumentó la autoestima del grupo, que viene de golear este mes por 3-0 a Trinidad y Tobago.

Bolivia tiene como líder al centrocampista de 21 años Miguel Terceros, del Santos de Brasil, quien comandará este jueves el ataque del equipo que tratará de poner en práctica la filosofía del su entrenador de mostrar un fútbol con armonía en el que los jugadores disfruten el juego.

El duelo será duro para los bolivianos. Aunque aparece en el lugar 122 de la lista mundial, Surinam se ha reforzado con figuras neerlandesas como el delantero Joël Piroe, del Leeds de la Liga Premier, y el defensa Melayro Bogarde, del Lask Linz, de Austria.

Los surinameses terminaron en el segundo lugar de su grupo en la eliminatoria de Concacaf, detrás de Panamá, con el cual empataron los dos partidos. Ante Bolivia, apostarán a mantener el orden y estar atentos a contraatacar, algo que el equipo hace bien.

El seleccionador neerlandés Hen Ten Cate, de 71 años, llega confiado al partido, en el que se considera favorito, según sus declaraciones a los medios.

“No creo que Bolivia sea capaz de sorprendernos”, dijo el estratega, aunque reconoció que el rival posee figuras con talento, Terceros la principal.

El ganador enfrentará el martes 31 a Irak y el vencedor obtendrá un boleto a la Copa Mundial, en la que jugará en el grupo I contra Francia, Senegal y Noruega.

Copa Mundial Bolivia Repesca
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Copa del Mundo
Copa Mundial
Irán está negociando con FIFA jugar los partidos de su selección en el Mundial en México
La Federación de Fútbol de Irán (Ffiri) lleva a cabo negociaciones para que su selección nacional juegue sus partidos correspondientes al grupo G del Mundial de Fútbol 2026 en México, según informó este lunes la embajada iraní en territorio mexicano.
Marzo 17, 2026 07:00 a. m.
 · 
Redacción D10
bolivia seleccion.jpg
Copa Mundial
Bolivia encara el partido de la repesca como el “más importante”
Bolivia efectuó este miércoles su segundo entrenamiento preparatorio para el partido de la repesca al Mundial 2026.
Marzo 11, 2026 04:23 p. m.
 · 
Redacción D10
iran iran_iran 3_66088984.jpg
Copa Mundial
Ministro de Deportes iraní dice que su selección no irá al Mundial
El ministro de Deportes iraní, Ahman Donyamali, ha asegurado este miércoles que la selección persa de fútbol no participará en el Mundial 2026, en el que juega sus tres partidos de la primera fase en Estados Unidos.
Marzo 11, 2026 09:50 a. m.
 · 
Redacción D10
IRAK.jpg
Copa Mundial
El Gobierno de México dará facilidades a Irak para que juegue la repesca del Mundial
El Gobierno de México anunció este lunes, a través de su Secretaría de Relaciones Exteriores, que dará todas las facilidades a la selección de fútbol de Irak para que participe en la repesca de clasificación al Mundial 2026 programada para este mes en las ciudades de Guadalajara y Monterrey.
Marzo 10, 2026 07:48 a. m.
 · 
Redacción D10
iran iran_iran 3_66088984.jpg
Copa Mundial
¿Qué pasa Irán se baja del Mundial?
A menos de 100 días del Mundial, no hay certeza de la participación de Irán en la cita ecuménica 2026.
Marzo 09, 2026 10:56 a. m.
 · 
Redacción D10
Rodrygo
Copa Mundial
Rodrygo, adiós al Mundial 2026
El brasileño Rodrygo Goes sufre una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha, lesión que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego al menos hasta final de la presente temporada y que le hará perderse el Mundial que se disputa este verano, informa el Real Madrid en un comunicado.
Marzo 03, 2026 12:52 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más