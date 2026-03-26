Bolivia se enfrenta a Surinam en partido de vida o muerte para su sueño mundialista

Con una combinación de jóvenes talentosos y veteranos, los bolivianos saldrán con el propósito de mejorar su contundencia, el mal del equipo en los últimos meses, para tratar de superar al rival y enfrentar el 31 a Irak por el pase al Mundial.

Colocados en el lugar 76 del ránking de la FIFA, los bolivianos vencieron el pasado mes de septiembre a Brasil por 1-0 para asegurar su pase a la repesca, en la que el cuadro del seleccionado Villegas buscará regresar a un Mundial, después de 32 años.

Esa victoria aumentó la autoestima del grupo, que viene de golear este mes por 3-0 a Trinidad y Tobago.

Bolivia tiene como líder al centrocampista de 21 años Miguel Terceros, del Santos de Brasil, quien comandará este jueves el ataque del equipo que tratará de poner en práctica la filosofía del su entrenador de mostrar un fútbol con armonía en el que los jugadores disfruten el juego.

El duelo será duro para los bolivianos. Aunque aparece en el lugar 122 de la lista mundial, Surinam se ha reforzado con figuras neerlandesas como el delantero Joël Piroe, del Leeds de la Liga Premier, y el defensa Melayro Bogarde, del Lask Linz, de Austria.

Los surinameses terminaron en el segundo lugar de su grupo en la eliminatoria de Concacaf, detrás de Panamá, con el cual empataron los dos partidos. Ante Bolivia, apostarán a mantener el orden y estar atentos a contraatacar, algo que el equipo hace bien.

El seleccionador neerlandés Hen Ten Cate, de 71 años, llega confiado al partido, en el que se considera favorito, según sus declaraciones a los medios.

“No creo que Bolivia sea capaz de sorprendernos”, dijo el estratega, aunque reconoció que el rival posee figuras con talento, Terceros la principal.

El ganador enfrentará el martes 31 a Irak y el vencedor obtendrá un boleto a la Copa Mundial, en la que jugará en el grupo I contra Francia, Senegal y Noruega.