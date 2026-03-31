Paraguay conocerá a su rival en el Mundial
Kosovo se enfrenta hoy a las 15:45 en Pristina a Turquía en un choque decisivo por una de las últimos plazas en el Mundial de 2026, en medio de euforia y máxima expectativa en el país balcánico, que desde su independencia en 2008 sigue luchando por un reconocimiento más amplio como nación.
El ganador jugará en el grupo D del campeonato mundial de la FIFA, junto a Estados Unidos, Australia y Paraguay.
Casi una década después, tras ser aceptada por la FIFA en 2016, el equipo de Kosovo está ahora a un solo paso de clasificarse por primera vez para un gran torneo.