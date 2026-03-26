26 mar. 2026
Copa Mundial

Italia desafía a una Irlanda del Norte plagada de jugadores de segunda y tercera división

La selección italiana de fútbol afronta este jueves la semifinal de la repesca ante Irlanda del Norte, un equipo con solo tres jugadores de primera división y plagado de futbolistas de competiciones de segunda y tercera categoría.

Marzo 26, 2026 07:45 a. m. • 
Por Redacción D10
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La Selección Italiana quiere cortar la racha.

Foto: @Azzurri

De los 27 convocados por Michael O’Neill, seleccionador norirlandés y entrenador del Blackburn (segunda inglesa), solo tres jugadores militan en la máxima categoría de un país y uno de ellos, Brad Lyons, juega en el Kilmarnock, penúltimo de la liga escocesa.

Los otros dos compiten en la Premier League. Uno es Trai Hume, del Sunderland, y el otro Justin Devenny, del Crystal Palace, el único jugador que disputa competición europea -está en cuartos de final de la Liga Conferencia-, pero no juega desde el pasado 17 de enero.

Conor Bradley, lateral del Liverpool, su jugador más valioso, es baja por lesión. También Daniel Ballard, central del Sunderland.

El resto de convocados militan en ligas de segunda y tercera división. La mayoría de convocados, 13 jugadores, compiten en el Championship, la segunda inglesa.

Son ocho los que compiten en League One, la tercera categoría inglesa y uno de ellos, Kieran Morrison, canterano del Liverpool, de 19 años, en la competición sub-21 de los equipos ingles.

La convocatoria la completan un jugador de la segunda división escocesa y en otro de la segunda división alemana.

Parte, por lo tanto, Italia con el cartel de máxima favorita en esta eliminatoria, con jugadores en su plantilla de máximo nivel como Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alessandro Bastoni (Inter) o Sandro Tonali (Newcastle), acostumbrados partidos de máxima exigencia en Liga de Campeones.

Sin embargo, los recientes fracasos de la ‘Azzurra’, cuatro veces campeona del mundo, en repescas para esta cita, ocurridos ante Suecia en 2017 y Macedonia del Norte en 2022, vierten toda la presión en la selección de Gennaro Gattuso, que está a las puertas de, o bien quedarse sin su tercer Mundial consecutivo, que sería el quinto de su historia, o volver a una cita mundialista tras 12 años de ausencia.

Repesca Italia Copa Mundial
Redacción D10
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