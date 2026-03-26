Atención Paraguay: Inicia la repesca por un lugar en el Grupo D

Mientras el mundo concentra su mirada en lo que pase entre Italia, Polonia, la atención paraguaya se centra más bien en el enfrentamiento que animarán los equipos que pueden caer en el Grupo de la Albirroja en la Copa del Mundo 2026.

Serán dos semifinales y un partido definitorio para conocer al equipo clasificado, que completará la llave donde ya espera Estados Unidos, Australia y la Selección Paraguaya.

Turquía y Rumanía será el primer lance en disputarse, a jugarse a las 14.00 de nuestro país en el estadio Vodafone Park de Estambul. Mientras que, a las 16.45, Eslovaquia y Kosovo se enfrentarán en el Národny Futbalovy Stadium de Bratislava, Eslovaquía.

Los ganadores de ambos duelos se enfrentarán el martes 31 de marzo por un lugar en la Copa del Mundo. El clasificado en frentará a Paraguay en la segunda jornada del del Grupo D.