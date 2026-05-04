04 may. 2026
Fútbol Internacional

Paiva corta su sequía goleadora

VIDEO. Guillermo Paiva anotó uno de los goles en la victoria del Junior sobre el Deportivo Pasto.

Mayo 04, 2026 08:06 a. m. • 
Por Redacción D10
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Paiva se reencontró con el gol en Colombia.

El delantero paraguayo Guillermo Paiva volvió a la senda goleadora y lo hizo en la victoria por 4-3 frente al Deportivo Pasto, en el juego correspondiente a la fecha 19 del torneo Apertura colombiano.

El cuadro visitante se había puesto en ventaja en la primera fracción, pero al minutos 54 apareció el ariete guaraní para disparar potente y establecer el 1-1 transitorio en el estadio Roberto Meléndez de Barranquilla.

Este se trata del primer tanto de Paiva en lo que va de la temporada, donde jugó 20 partidos entre liga, copa local y la Libertadores. Su último gol en el fútbol colombiano había sido el 27 de noviembre pasado frente al Atlético Nacional de Medellín en esa campaña que finalizó con el título.

Guillermo Paiva Junior Colombia
Redacción D10
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