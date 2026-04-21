Arqueros trabajan con vistas al Mundial

La Selección Paraguaya de fútbol comienza a mover hilos de cara a lo que será la participación en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá a disputarse entre junio y julio próximo.

El Departamento de prensa de la Albirroja comunicó que este martes tres arqueros locales estarán activando en la sede de entrenamiento del Club Libertad, desde las 16.00, en el marco de tareas de preparación para la cita ecuménica.

Los llamados son Roberto “Gatito” Fernández, Gastón Olveira y Víctor Rojas, perteneciente al club Libertad.

“Esta sesión se enmarca dentro del seguimiento y preparación constante que lleva adelante el cuerpo técnico de la Selección Nacional, con el objetivo de mantener activos a los futbolistas y fortalecer la competencia interna de cara a los próximos desafíos”, dice parte del corto comunicado.