Actualizan horario del partido de Paraguay

Tras confirmarse todos los clasificados para la Copa del Mundo, la FIFA realizó este miércoles algunas modificaciones en el programa de encuentros para el torneo que comenzará a disputarse en junio próximo en Norteamérica.

Lo que interesa a Paraguay es que el juego con Turquía, recientemente clasificado tras ganar el repechaje frente a Kosovo, sufre un adelanto en su hora de inicio.

El duelo se jugará el sábado 20 de junio a las 00.00 de nuestro país en el estadio de la Bahía de San Francisco, en Santa Clara, California.