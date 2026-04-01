06 abr. 2026
Copa Mundial

Actualizan horario del partido de Paraguay

La FIFA hizo una actualización en el horario del segundo partido de Paraguay en la Copa del Mundo.

Abril 01, 2026 11:07 a. m. • 
Por Redacción D10
55171352717_90bae97b02_k.jpg

Paraguay estará presente en el Mundial luego de 16 años.

Foto: Prensa - Albirroja

Tras confirmarse todos los clasificados para la Copa del Mundo, la FIFA realizó este miércoles algunas modificaciones en el programa de encuentros para el torneo que comenzará a disputarse en junio próximo en Norteamérica.

Lo que interesa a Paraguay es que el juego con Turquía, recientemente clasificado tras ganar el repechaje frente a Kosovo, sufre un adelanto en su hora de inicio.

El duelo se jugará el sábado 20 de junio a las 00.00 de nuestro país en el estadio de la Bahía de San Francisco, en Santa Clara, California.

Copa Mundial Selección Paraguaya Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-BOL-COL
Copa Mundial
Bolivia se enfrenta a Surinam en partido de vida o muerte para su sueño mundialista
La selección de Bolivia, dirigida por Óscar Villegas, enfrenta Surinam, en un partido de vida o muerte para su sueño mundialista, cuyo ganador se colocará a un paso de jugar la Copa Mundial.
Marzo 26, 2026 07:34 a. m.
 · 
Redacción D10
Gennaro Gattuso
Copa Mundial
Gattuso: “Es el partido más importante de mi carrera”
Gennaro Gattuso, seleccionador italiano, aseguró este miércoles que el duelo ante Irlanda del Norte, semifinal de la repesca para el Mundial 2026, es el más importante de su carrera como técnico.
Marzo 25, 2026 02:59 p. m.
 · 
Redacción D10
Italia
Copa Mundial
Las 4 veces que Italia no fue al Mundial
Italia se juega este jueves, ante Irlanda del Norte, la semifinal de la repesca para el Mundial 2026, un partido decisivo que puede suponer la quinta vez que la ‘Azzurra’ no juegue la Copa del Mundo, cita que se ha perdido en 1930, en 1958, en 2018 y en 2022.
Marzo 25, 2026 11:58 a. m.
 · 
Redacción D10
GtHUNepWkAAXk9E.jpg
Copa Mundial
El Mundial de la incertidumbre comienza a descartar candidatos en Europa y México
El Mundial de la incertidumbre, el que aún no ha decidido qué hacer con Irán si se prolonga la guerra en Oriente Medio y mira de reojo cualquier estallido de violencia en México, comienza esta semana a despejar las incógnitas que aún tiene en cuanto a sus participantes.
Marzo 23, 2026 07:22 a. m.
 · 
Redacción D10
Federico Chiesa
Copa Mundial
Federico Chiesa vuelve a Italia para el repechaje
Federico Chiesa está de regreso a la convocatoria de Italia para los duelos de repesca de la zona europea para el Mundial 2026, según la lista anunciada este viernes por la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).
Marzo 21, 2026 02:50 p. m.
 · 
Redacción D10
Copa del Mundo
Copa Mundial
Irán está negociando con FIFA jugar los partidos de su selección en el Mundial en México
La Federación de Fútbol de Irán (Ffiri) lleva a cabo negociaciones para que su selección nacional juegue sus partidos correspondientes al grupo G del Mundial de Fútbol 2026 en México, según informó este lunes la embajada iraní en territorio mexicano.
Marzo 17, 2026 07:00 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más