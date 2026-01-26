La nueva camiseta de Cerro Porteño

Finalmente, el último equipo en presentar las indumentarias oficiales que utilizará durante la campaña 2026 lo hizo. Bien temprano, en los primeros segundos de este lunes, Cerro Porteño dio a conocer su nueva piel.

🌪️ ¡𝑳𝒂 𝒏𝒖𝒆𝒗𝒂 𝒑𝒊𝒆𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝑪𝒊𝒄𝒍𝒐́𝒏! 💙❤️



— Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) January 26, 2026

A través de sus cuentas en redes sociales, tanto la marca que viste al Ciclón como el propio club compartieron las primeras imágenes de la nueva camiseta del supercampeón.

Cuando sos el más popular lo sabés, lo mostrás, lo sentís 💪🏻🌪️



Home 2026: La Mitad + 1 🔵🔴#PumaCCP #PumaFootball — Puma Paraguay (@PUMAParaguay) January 26, 2026

Semanas previas habían circulado en la red los posibles diseños para la temporada 2026 y algunos de ellos se acercaron bastante. Cerro Porteño dejó de lado los múltiples bastones y dividió la parte frontal en dos: una de rojo y la otra de azul, algo que se repite al dorso.

Fuera de Barrio Obrero, pero con la misma pasión 🟥🟦



Away 2026: Blanca. Clásica. ⚪#PumaCCP #PumaFootball — Puma Paraguay (@PUMAParaguay) January 26, 2026

Mientras que la alternativa es predominada por el blanco por un conjunto de franjas rojas y azules. Se espera que el campeón del Torneo Clausura 2025 y monarca de la Supercopa Paraguay 2025, estrene su nueva piel frente al Sportivo San Lorenzo, ya que en el debut contra Libertad utilizó el diseño de la alternativa de la temporada anterior.