Todo listo para el Campeonato Ovetense de Rally

El evento se celebrará del 31 de enero al 01 de febrero de este corriente año en San Bernardino. El día sábado se realizará la Largada Simbólica.

El Campeonato Ovetense de Rally (COR), organizado por el Ajos Rally Team (ART) (Ajos RT), es una competencia automovilística regional en Paraguay que se lleva a cabo en varias fechas a lo largo del año.

La competencia combina tramos cronometrados en diferentes localidades como Coronel Oviedo, San Bernardino, Altos, Nueva Londres y Santa Elena poniendo a prueba la velocidad y resistencia de pilotos y máquinas en circuitos callejeros y caminos rurales, con largadas ceremoniales y pruebas especiales que definen a los campeones por categoría.

Sobre nosotros/nuestro equipo:

Trayectoria: 1er. puesto – 2do. puesto – 3er puesto del campeonato de Ovetense, con amplia experiencia en competición de rally a nivel regional.

Visión y valores:

Lograr el éxito deportivo: Ganar campeonatos, batir récords y ser reconocido como uno de los mejores pilotos regional.

Superación constante: la meta es siempre mejorar el desempeño, superar los límites y evolucionar como atleta.

Conseguir la excelencia: Buscamos la perfección en la técnica de manejo, en la comprensión del vehículo y en la estrategia de carrera.

Inspirar a otros: Tener la visión de servir como ejemplo e inspirar a las futuras generaciones de deportistas y aficionados al automovilismo.