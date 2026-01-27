27 ene. 2026
Juan Manuel Iturbe sale a respaldar a Wilder Viera

Juan Manuel Iturbe salió a respaldar a Wilder Viera, uno de los jugadores más criticados del plantel de Cerro Porteño.

Enero 27, 2026 08:41 a. m. • 
Por Redacción D10
Juan Manuel Iturbe, referente de Cerro Porteño.

Cerro Porteño empató 1-1 ante Libertad en el inicio de la fecha 1 del torneo Apertura del fútbol paraguayo donde uno de los apuntados por el hincha azulgrana fue el mediocampista Wilder Viera, quien ingresó en el segundo tiempo y no tuvo mucha participación.

Wilder ha sido muy castigado por los hinchas de Cerro Porteño en los últimos torneos y en este nuevo arranque de campeonato se le volvieron a ir con todo con las críticas.

Juan Manuel Iturbe, uno de los experimentados del plantel, salió a respaldar públicamente a Wilder a través de su cuenta de X. “Me alegra de tu parte, es gran jugador y necesita el apoyo de todos, todos confiamos en él. Estoy seguro que aquí en Cerro o donde sea, va a triunfar. Estoy seguro”, escribió Iturbe.

El contexto nace en un posteo de un hincha azulgrana que indica que los cerristas de verdad apoyan a Wilder Viera. El aficionado menciona a Iturbe pidiéndole que ese mensaje se lo haga llegar a Wilder.

Redacción D10
