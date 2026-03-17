Por el triunfo en su feudo

El encuentro tendrá lugar hoy en el estadio Gunther Vogel, en la Ciudad Universitaria, desde las 18:30.

Ambos equipos buscarán capitalizar los tres puntos en juego para poder escalar en la tabla de posiciones. Actualmente, el Rayadito ocupa el último lugar con 3 unidades, mientras que el Gallo Norte es el penúltimo con 8 puntos.

En la última jornada, la fecha 10, Sanlo igualó 1-1 con Sportivo Luqueño. Por su parte, el equipo pedrojuanino cayó de local 0-2 ante Libertad. Recordemos que la fecha 11 será la última de la primera rueda del Apertura 2026.

Además, cabe mencionar que será la primera vez que estos equipos chocan en la máxima categoría, anteriormente se vieron las caras en la División Intermedia.

CIFRAS. 14 partidos han disputados entre sí San Lorenzo y 2 de Mayo, todos en la categoría Intermedia, nunca en Primera. 38 goles han encajado entre el Rayadito y el Gallo son los equipos más goleados. Sanlo 24 recibidos y 14 el “2”.