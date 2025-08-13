13 ago. 2025
Copa Libertadores

Por el primer golpe

Cerro Porteño recibe a Estudiantes (19:00) buscando dar el primer paso en la serie.

Apuestas en ataque. Juan Manuel Iturbe será junto a Ignacio Aliseda, piezas claves en la ofensiva del Ciclón.

Cerro Porteño afronta hoy su primera gran “final” del segundo semestre del 2025.

Desde las 19:00, en una Nueva Olla que promete lucir un marco imponente, recibirá a Estudiantes de La Plata por la ida de los octavos de la Copa Libertadores. No es un partido más. Es el partido para dar el golpe sobre la mesa y saber para qué está el equipo de Diego Martínez, que marcha puntero e invicto en el campeonato doméstico y que ahora buscará trasladar ese gran momento al campo internacional.

El entrenador azulgrana sufre tres bajas sensibles: Gustavo Velázquez y Gastón Giménez por lesión y Robert Piris da Motta por acumulación de tarjetas.

Jorge Morel, ya recuperado de una molestia, sería de la partida en mitad de cancha. En ofensiva, la gran apuesta será Ignacio Aliseda.

La parada no será sencilla. Estudiantes es un equipo con mucha historia, con un entrenador experimentado y con nombres importantes. A eso hay que sumarle que viene en racha, ya que ganó sus últimos tres compromisos en el fútbol argentino.

Hay promesa de buen fútbol. Para las aspiraciones azulgranas será vital dar el primer golpe y conseguir un buen resultado mirando la revancha del miércoles 20 de agosto en el estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata.

CIFRA. 2011 fue el año que se enfrentaron Cerro y Estudiantes por octavos de Libertadores. Ambos partidos 0-0. 13 goles a favor acumula el equipo azulgrana en el segundo semestre del año en 7 compromisos disputados.

