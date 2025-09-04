04 sept. 2025
Por dónde acceder al Defensores del Chaco

Esta noche es la gran cita con la Selección Paraguaya y para una mejor organización y evitar inconvenientes, te contamos cuáles son los accesos para ingresar al estadio Defensores del Chaco.

Septiembre 04, 2025 09:44 a. m. • 
Por Redacción D10
Defensores del Chaco

El Defensores del Chaco está listo para una gran fiesta.

Foto: Gentileza - Defensores del Chaco

A las 20:30, en el barrio Sajonia se centrarán los ojos de todo Paraguay cuando la Albirroja reciba a Ecuador por la 17ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. No es un partido cualquiera, ya que la Selección Paraguaya puede obtener el boleto directo a una Copa del Mundo tras estar ausente en tres ediciones seguidas.

La Asociación Paraguaya de Fútbol compartió cuáles son las calles de acceso al estadio Defensores del Chaco, dependiendo de la boleta que se haya comprado. Desde el primer anillo de seguridad se deberá enseñar la entrada y el documento de identidad.

Gradería Norte: Ingreso por las calles Alejo García y Juan Díaz de Solís hasta la calle M. José de Jesús Martínez.

Gradería Sur: Ingreso por las calles Alejo García y Juan Díaz de Solís hasta la calle Orihuela.

Platea y VIP Albirroja: Ingreso por las calles Capitán Manuel Aranda y Orihuela hasta la calle Juan Díaz de Solís.

Preferencias A-B-C-D-E: Ingreso por las calles Capitán Manuel Aranda y Orihuela hasta la calle Antonio Ruiz de Arellano.

Preferencia Visitante: Ingreso desde la calle Carlos Antonio López y por la calle Antonio Ruiz de Arellano.

Eliminatorias Sudamericanas Paraguay Selección Paraguaya Albirroja
Redacción D10
