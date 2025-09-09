09 sept. 2025
Selección Paraguaya

Pódcast: Por el broche de oro en Lima

En Hora Deportiva hablamos de la campaña fantástica de la Selección Paraguaya, que buscará cerrar las Eliminatorias Sudamericanas con un triunfo histórico en Lima.

Septiembre 09, 2025 10:44 a. m. • 
Por Redacción D10
PORTADA NOTA - HORA DEPORTIVA.png

La Albirroja se presenta en Lima con una misión especial.

Hora Deportiva es un pódcast de D10 y el diario Última Hora dedicado al mundo deportivo, en el que semanalmente periodistas e invitados informan, opinan y debaten sobre temas actuales e históricos del deporte, tanto a nivel local como internacional.

En esta oportunidad el centro del debate se encuentra en lo que podría llegar a pasar en el estadio Nacional de Lima, donde desde las 20.30, la Albirroja buscará su primer triunfo histórico frente a la Selección Incaica.

Paraguay que viene de clasificar al Mundial luego de 16 años tras empatar en casa frente a Ecuador, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, enfrenta a una selección eliminada, pero que siempre mantuvo su invicto como local en 8 presentaciones con un saldo de 6 victorias y dos empates.

Este material puede encontrarse en todas las redes sociales de Última Hora y D10, en el sitio web, en Spotify, Youtube y en cualquier plataforma de preferencia.

Pódcast Hora Deportiva Selección Paraguaya Copa Mundial
Redacción D10
maees.jfif
Selección Paraguaya
“Alfaro siempre estuvo seguro de ir a Paraguay”
Juan Cruz Oller, representante, destacó el compromiso del entrenador.
Septiembre 06, 2025 08:51 a. m.
 · 
Redacción D10
albirroja paraguay_54766703168_0a1d47176d_o_62882941.jpg
Selección Paraguaya
La fórmula para el regreso
Gustavo Alfaro plasmó un gran trabajo táctico y emocional para levantar al equipo paraguayo.
Septiembre 06, 2025 08:41 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-09-04 at 22.52.12.jpeg
Selección Paraguaya
Gustavo Alfaro, el estratega que resucita selecciones
El argentino Gustavo Alfaro demostró como director técnico de Paraguay ser un estratega que resucita selecciones y las transforma.
Septiembre 05, 2025 03:27 p. m.
 · 
Redacción D10
Infantino Olimpia_60917206.jpg
Selección Paraguaya
Infantino da la bienvenida a Paraguay
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, publicó un video de bienvenida al Mundial para la Selección Paraguaya.
Septiembre 05, 2025 12:50 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-09-04 at 11.32.07 PM.jpeg
Selección Paraguaya
Las palabras del Capitán
Gustavo Gómez, uno de los que sufrió el largo periplo con Paraguay y ahora disfruta del dulce momento, publicó una extensa y emotiva carta.
Septiembre 05, 2025 11:54 a. m.
 · 
Redacción D10
G0DVkMKXcAAW0y-.jpeg
Selección Paraguaya
La FIFA y el destaque a Paraguay
Paraguay fue sin dudas, uno de los grandes animadores de la Copa del Mundo. La FIFA, a través de las redes, le dio destaque al retorno de la Albirroja
Septiembre 05, 2025 10:27 a. m.
 · 
Redacción D10
