Pódcast: Por el broche de oro en Lima

Hora Deportiva es un pódcast de D10 y el diario Última Hora dedicado al mundo deportivo, en el que semanalmente periodistas e invitados informan, opinan y debaten sobre temas actuales e históricos del deporte, tanto a nivel local como internacional.

En esta oportunidad el centro del debate se encuentra en lo que podría llegar a pasar en el estadio Nacional de Lima, donde desde las 20.30, la Albirroja buscará su primer triunfo histórico frente a la Selección Incaica.

Paraguay que viene de clasificar al Mundial luego de 16 años tras empatar en casa frente a Ecuador, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, enfrenta a una selección eliminada, pero que siempre mantuvo su invicto como local en 8 presentaciones con un saldo de 6 victorias y dos empates.

