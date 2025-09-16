16 sept. 2025
Pódcast Hora Deportiva: La irregularidad del torneo Clausura

En Hora Deportiva hablamos de lo que va siendo el torneo Clausura que tilda a ponerse irregular con un incierto final de campeonato.

Septiembre 16, 2025 01:58 p. m. 
Por Redacción D10
Guaraní es el líder de un irregular torneo Clausura.

Hora Deportiva es un pódcast de D10 y el diario Última Hora dedicado al mundo deportivo, en el que semanalmente periodistas e invitados informan, opinan y debaten sobre temas actuales e históricos del deporte, tanto a nivel local como internacional.

En esta oportunidad el centro del debate se encuentra en la irregular campaña del torneo Clausura y lo que dejó una fecha donde los equipos de la parte alta no pudieron ganar.

Guaraní el líder, Cerro Porteño el escolta y Trinidense no pudieron ganar, tal como ocurrió con Olimpia que está lejos de la pelea por el título pero que atraviesa un momento complicado pese a haber cambiado recientemente de entrenador.

Este material puede encontrarse en todas las redes sociales de Última Hora y D10, en el sitio web, en Spotify, Youtube y en cualquier plataforma de preferencia.

