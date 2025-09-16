Pódcast Hora Deportiva: La irregularidad del torneo Clausura

Hora Deportiva es un pódcast de D10 y el diario Última Hora dedicado al mundo deportivo, en el que semanalmente periodistas e invitados informan, opinan y debaten sobre temas actuales e históricos del deporte, tanto a nivel local como internacional.

En esta oportunidad el centro del debate se encuentra en la irregular campaña del torneo Clausura y lo que dejó una fecha donde los equipos de la parte alta no pudieron ganar.

Guaraní el líder, Cerro Porteño el escolta y Trinidense no pudieron ganar, tal como ocurrió con Olimpia que está lejos de la pelea por el título pero que atraviesa un momento complicado pese a haber cambiado recientemente de entrenador.

