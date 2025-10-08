08 oct. 2025
Fútbol Internacional

Cristiano quiere “seguir jugando unos años más, pero no muchos”

Octubre 08, 2025 10:07 a. m. • 
Por Redacción D10
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, leyenda de Portugal

Cristiano Ronaldo “quiere seguir jugando unos años más”, pero “no muchos”, anunció el futbolista luso la pasada noche al recibir un trofeo en una gala organizada por la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

El futbolista del Al Nassr saudí fue galardonado con el ‘Globo Prestigio’ en los “Portugal Football Globes” de la FPF y en su discurso abordó su futuro al afirmar que, tanto el trofeo como la longevidad de su carrera, son “motivo de gran orgullo”.

Cristiano Ronaldo, que tiene 40 años, se encuentra concentrado con la selección de Portugal para disputar los partidos de clasificación para el Mundial de 2026 contra Irlanda, el día 11 de octubre, y Hungría, el día 14, ambos en el Estadio de Alvalade de Lisboa.

La selección dirigida por el español Roberto Martínez lidera el grupo F tras dos victorias y podría asegurar su presencia en la competición que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos ya en esta jornada, pero Cristiano instó a “pensar en el presente”.

“Nuestro objetivo es ganar nuestros dos próximos partidos. El Mundial ya se verá", afirmó

Portugal Cristiano Ronaldo Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Julio Enciso
Fútbol Internacional
Julio Enciso y su felicidad por volver a jugar
Poco después de haber debutado con el Racing de Estrasburgo, Julio Enciso publicó varias fotos del cotejo y un texto en el que compartió su felicidad por volver a pisar un terreno de juego: “Feliz de estar de nuevo donde soy feliz”.
Octubre 06, 2025 04:40 p. m.
 · 
Redacción D10
Barcelona Villarreal
Fútbol Internacional
UEFA aprueba que el Villarreal-Barcelona se juegue en Miami
La UEFA anunció este lunes que, de manera excepcional, ha aprobado la solicitud de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para que el partido Villarreal-Barcelona, de la decimoséptima jornada de LaLiga EA Sports, se juegue en Miami (EEUU) “debido a las lagunas normativas a nivel mundial”.
Octubre 06, 2025 02:51 p. m.
 · 
Redacción D10
Fabio Cannavaro
Fútbol Internacional
Fabio Cannavaro se pone al frente de la selección de Uzbekistán
El italiano Fabio Cannavaro ha sido nombrado entrenador de la selección de Uzbakistán, anunció este lunes la Federación de Fútbol uzbeka.
Octubre 06, 2025 10:30 a. m.
 · 
Redacción D10
G2iQLYpWIAAaG1B.jpeg
Fútbol Internacional
Héroe ante São Paulo
El delantero paraguayo Ramón Sosa anotó ayer el tanto de la victoria para el Palmeiras sobre São Paulo en el encuentro correspondiente a la fecha 27 del campeonato brasileño.
Octubre 06, 2025 09:47 a. m.
 · 
Redacción D10
manchester city rea.jpg
Fútbol Internacional
La lesión de Rodri empaña el triunfo del City
El Manchester City ganó, sí, pero perdió a Rodrigo Hernández por lesión. La peor noticia posible para Pep Guardiola.
Octubre 05, 2025 02:35 p. m.
 · 
Redacción D10
Sevilla Barcelona
Fútbol Internacional
El Barça pierde el liderato de la peor manera
El Barcelona perdió este domingo el liderato de LaLiga de la peor manera, al salir goleado por 4-1 en el Sánchez-Pizjuán, donde estuvo perdido en la primera parte y en la segunda perdonó sus opciones de empatar, lo que no hizo el Sevilla, que vuelve a ganar a los azulgranas diez años después.
Octubre 05, 2025 01:48 p. m.
Carga Más