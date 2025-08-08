08 ago. 2025
Torneo Clausura

Pódcast: Ecos del triunfo de Cerro en el superclásico

En Hora Deportiva analizamos lo que dejó la gran victoria de Cerro Porteño ante Olimpia en el superclásico del fútbol paraguayo.

Cerro Porteño se llevó un gran triunfo de Ciudad del Este ante Olimpia en el superclásico.

Hora Deportiva es un pódcast de D10 y el diario Última Hora dedicado al mundo deportivo, en el que semanalmente periodistas e invitados informan, opinan y debaten sobre temas actuales e históricos del deporte, tanto a nivel local como internacional.

En este episodio, Alcides Benítez, Derlis Matto y Fabián González, periodistas del diario Última Hora y de la página web digital D10 (www.d10.ultimahora.com), debaten y opinan sobre lo que dejó el triunfo de Cerro Porteño en el superclásico ante Olimpia.

Este material puede encontrarse en todas las redes sociales de Última Hora y D10, en el sitio web, en Spotify, Youtube y en cualquier plataforma de preferencia.

