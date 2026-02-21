21 feb. 2026
El Inter sobrevive a base de balón parado

El Inter de Milán sacó este domingo una victoria valiosísima ante el Lecce (0-2) que acerca aún más el ‘Scudetto’, tras un partido cerrado en el que tuvo que acudir al balón parado para, en siete minutos, entre el 75 y el 82, resolver la complicada visita al sur de Italia.

Febrero 21, 2026 04:24 p. m. • 
Por Redacción D10
gg.png

Sin Lautaro Martínez en el campo por una lesión en el gemelo, cuando el Inter pareció quedarse sin argumentos, después de ver anulado el gol de Federico Dimarco nada más comenzar la segunda mitad, exhibió otro registro para reafirmarse como el máximo candidato al título. Ya lo roza el combinado ‘nerazzurro’, líder indiscutible con 10 puntos de margen, a falta de que el Milan dispute su encuentro ante el Parma.

El balón parado, con Dimarco en la ejecución, es un arista siempre útil para los de Cristian Chivu. El carrilero izquierdo, que se quedó con la miel en los labios hasta en dos ocasiones, con el tanto anulado y una doble ocasión que Falcone, meta del Lecce, consiguió desbaratar, se desquitó con dos saques de esquina perfectos que acabaron en salvavidas interista.

Todo en apenas 7 minutos, además. El primero, en el minuto 75. Su centro al corazón del área provocó la confusión y en desconcierto, Mkhitaryan definió para encaminar la victoria. El segundo, en el minuto 82, a la cabeza directamente de Akanji. Temporada estelar de Dimarco, que suma 14 asistencias y 5 tantos solo en Serie A.

Con la victoria en las manos, superada la papeleta en el Estadio Via del Mare de Lecce con el balón parado, el Inter pudo ponerse ya a pensar su próximo compromiso, el complicado reto de remontar el 3-1 en contra que encajó en la ida de dieciseisavos de final de Liga de Campeones ante el Bodo Glimt.

Llegará a San Siro el finalista de la pasada edición con energía renovada, con la racha positiva de 14 victorias consecutivas en campeonato doméstico y consciente de tener todo a favor en su casa para completar la remontada que le permitiría estar en los octavos de final de la ‘Champions’. Eso sí, sin Lautaro Martínez, al Inter le cuesta mucho más generar peligro en ataque. El argentino, además, mantiene un idilio con la máxima competición continental, máximo goelador histórico del Inter, que no podrá acompañar esta vez al combinado ‘nerazzurro’.

- Ficha técnica:

0 - Lecce: Falcone; Veiga, Gaspar (Siebert, m.4), Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly (Stulic, m.83), Gandelman (Ngom, m.59), Ramadani; Pierotti (Ndri, m.83), Sottil (Banda, m.59) y Cheddira.

2 - Inter de Milán: Sommer; Bisseck, de Vrij (Akanji, m.60), Bastoni (Carlos Augusto, m.88); Luis Henrique (Diouf, m.69), Frattesi, Zielinski, Sucic (Mkhitaryan m.60), Dimarco; Pio Esposito y Thuram (Bonny, m.69).

Goles: 0-1, m.75: Mkhitaryan; 0-2, m.82: Akanji

Árbitro: G. Manganiello. Mostró tarjeta amarilla a Tiago Gabriel (m.17) por parte del Lecce; y a de Vrij (m.10), Bastoni (m.88) por parte del Inter de Milán.

Incidencias: encuentro correspondiente a la vigésimo sexta jornada de la Serie A, disputado en el Estadio Via del Mare de Lecce (sur). EFE

Redacción D10
