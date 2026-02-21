Así fue el primer día de Bareiro en Boca

El delantero paraguayo Adam Bareiro, que este sábado fue presentado como nuevo jugador de Boca Juniors, vivió una jornada más que especial haciendo sus primeros movimientos con el equipo xeneize.
El paraguayo despertó una gran expectativa en La Boca, pese a que tuvo pasado en River Plate y San Lorenzo de Almagro, ambos rivales clásicos.
En el material compartido en las redes sociales de Boca Juniors, se ve a un sonriente Bareiro cumpliendo diferentes tareas físicas en su primer día como nuevo jugador del conjunto dirigido por Claudio Úbeda.
Arrancando en el Predio más lindo 💙💛💙 pic.twitter.com/HnAS11sicS— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) February 21, 2026