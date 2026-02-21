21 feb. 2026
El Burnley sorprende al Chelsea

Partido gris del Chelsea y merecido empate del Burnley, que, pese a estar casi noventa minutos por detrás en el marcador, logró el tanto de la igualada en un córner en el descuento y silenció a un Stamford Bridge que pone en peligro los puestos de Liga de Campeones.

Los Blues empataron en casa.

Pese a los grandes resultados que estaba cosechando Rosenior hasta este sábado, con ocho triunfos en once partidos y solo dos derrotas, ambas en Copa de la Liga contra el Arsenal, el partido contra el Burnley probablemente haya sido su peor obra en el mes y medio que lleva en el club.

El duelo de este sábado no tuvo mucho lustre, de hecho fue un partido bastante plano de los ‘Blues’, que creyeron que el gol de Joao Pedro en el minuto 4, aprovechando una gran combinación entre Moisés Caicedo y Pedro Neto, sería suficiente para quedarse con los tres puntos.

El ecuatoriano recibió de los centrales en campo propio y lanzó al portugués con un pase largo en profundidad que Neto, en lugar de buscar la individualidad, utilizó como envío de la muerte para Joao Pedro.

El brasileño se lanzó al suelo y a trompicones empujó la pelota ante Martin Dubravka.

Este gol, ante un equipo abocado al descenso como el Burnley, anticipaba una goleada delante de su público, pero el Chelsea perdió la inercia y se dejó ir, siendo poco a poco dominado por un Burnley que siempre mereció más, que inquietó bastante a Robert Sánchez y que vio impulsadas sus opciones a partir del minuto 72, cuando Wesley Fofana se autoexpulsó con una innecesaria segunda tarjeta amarilla por un pisotón sobre James Ward-Prowse.

El francés es el sexto expulsado del Chelsea esta temporada, más que ningún otro equipo de la Premier.

Con uno más, los ‘Clarets’ intensificaron su asedio a Robert Sánchez y consiguiero el tanto del empate en el minuto 92, cuando un saque de esquina de Ward-Prowse encontró la cabeza de Zian Flemming. La estirada del español hacia su segundo palo fue inútil.

El gol, un jarro de agua fría en el oeste de Londres, deja al Chelsea cuarto, con 45 unidades, las mismas que el Manchester United, que puede superarle este lunes si gana o empate contra el Everton. Además, también puede darles caza el Liverpool, que con un partido menos tiene 42 puntos.

El punto, sin embargo, de poco sirve al Burnley, que suma 19 puntos y está a ocho de la salvación con un partido más disputado.

- Ficha técnica:

1 - Chelsea: Sánchez; James (Acheampong, m.89), Fofana, Chalobah, Gusto (Hato, m.80), Caicedo, Andrey Santos, Enzo; Palmer (Adarabioyo, m.74), Neto (Sarr, m.88) y Joao Pedro (Delap, m.80).

1 - Burnley: Dubravka, Walker (Pires, m.46), Laurent (Bruun-Larsen, m.78), Worrall, Esteve, Humphreys (Tchaouna, m.84); Ugochukwu (Ward-Prowse, m.57), Mejbri; Edwards, Anthony (Barnes, m.84) y Flemming.

Goles: 1-0. Joao Pedro, m.4 y 1-1. Flemming, m.93.

Árbitro: Lewis Smith amonestó a Sánchez (m.90) y Hato (m.95) por parte del Chelsea y a Mejbri (m.30) por parte del Burnley. Expulsó a Fofana por doble amarilla (m.34 y 72).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 27 de la Premier League disputado en Stamford Bridge (Londres). EFE

