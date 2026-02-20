20 feb. 2026
Fútbol Internacional

Chelsea encuentra patrocinador para las camisetas

El Chelsea ya no es el único equipo de la Premier League sin un patrocinador en su camiseta, después del acuerdo alcanzado con la compañía de Inteligencia Artificial IFS para que esta sea la imagen principal de sus camisetas hasta final de temporada.

Febrero 20, 2026 05:31 p. m. • 
Por Redacción D10
Chelsea

Así lucirá la nueva camiseta del Chelsea.

Foto: Gentileza - Chelsea

Este nuevo patrocinador lucirá de inmediato en los partidos del Chelsea este fin de semana, el masculino contra el Burnley y el femenino contra el Manchester United.

Se terminan así más de dos años y medio de espera desde que la empresa de telecomunicaciones Three acabara su contrato con el Chelsea.

El contrato global de patrocinio con la empresa tecnológica es hasta 2028, pero IFS sólo aparecerá en el frontal de las camisetas hasta el final de esta campaña. Esto se debe a las altas pretensiones económicas del Chelsea, que tratan de asegurar un acuerdo por alrededor de 65 millones de libras (72 millones de euros) anuales.

Por lo tanto, a partir de verano y a no ser que se llegue a otro tipo de acuerdo con IFS, el Chelsea tendrá que volver a encontrar una empresa que esté dispuesta a pagar lo que piden y que aparezca en las camisetas.

Chelsea
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Bukayo Saka
Fútbol Internacional
Saka renueva con el Arsenal hasta 2031
El Arsenal confirmó este jueves la renovación del atacante Bukayo Saka hasta 2031, convirtiéndole a la vez en el futbolista con mayor salario del equipo.
Febrero 19, 2026 02:11 p. m.
 · 
Redacción D10
TOPSHOT-FBL-EUR-C1-BRUGGE-ATLETICO
Fútbol Internacional
Brujas y Atlético de Madrid igualan en un juego de altas emociones
El compromiso terminó 3-3 y la serie clasificatoria se define la próxima semana en el Metropolitano de la capital española.
Febrero 18, 2026 07:49 p. m.
 · 
Redacción D10
Villarreal
Fútbol Internacional
Villarreal gana y agrava la situación del Levante
El Villarreal se impuso al Levante este miércoles (0-1) gracias a un gol de Georges Mikautadze en el minuto 57 en el partido de la jornada 16 de la Liga EA Sports que fue aplazado el pasado 14 de diciembre por la alerta meteorológica, un triunfo que asienta a los ‘groguets’ en el tercer puesto y que mantiene a los ‘granotas’ en el penúltimo lugar.
Febrero 18, 2026 06:40 p. m.
 · 
Redacción D10
Philippe Coutinho
Fútbol Internacional
Coutinho pide la rescisión de su contrato por cansancio “mental”
El futbolista brasileño Philippe Coutinho anunció este miércoles que pidió la rescisión de su contrato con el Vasco da Gama de Río de Janeiro por sentirse “muy cansado mentalmente”.
Febrero 18, 2026 04:23 p. m.
 · 
Redacción D10
Gianluca Prestianni
Fútbol Internacional
Una foto junto a Vinicius, el fondo de pantalla de Prestianni
Una foto de Gianluca Prestianni disputando el balón a Vinicius en el partido entre el Benfica y el Real Madrid de enero era el fondo de pantalla del teléfono móvil del extremo argentino, al menos hasta hace seis días.
Febrero 18, 2026 02:32 p. m.
 · 
Redacción D10
HBZ5mhQbcAEtUih.jpeg
Fútbol Internacional
Del Rey al Rey: Redes fue presentado en Ecuador
VIDEO. Rodney Redes fue presentado como nuevo jugador de la Liga de Quito.
Febrero 18, 2026 09:09 a. m.
 · 
Redacción D10
