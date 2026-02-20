Chelsea encuentra patrocinador para las camisetas

Este nuevo patrocinador lucirá de inmediato en los partidos del Chelsea este fin de semana, el masculino contra el Burnley y el femenino contra el Manchester United.

Se terminan así más de dos años y medio de espera desde que la empresa de telecomunicaciones Three acabara su contrato con el Chelsea.

El contrato global de patrocinio con la empresa tecnológica es hasta 2028, pero IFS sólo aparecerá en el frontal de las camisetas hasta el final de esta campaña. Esto se debe a las altas pretensiones económicas del Chelsea, que tratan de asegurar un acuerdo por alrededor de 65 millones de libras (72 millones de euros) anuales.

Por lo tanto, a partir de verano y a no ser que se llegue a otro tipo de acuerdo con IFS, el Chelsea tendrá que volver a encontrar una empresa que esté dispuesta a pagar lo que piden y que aparezca en las camisetas.