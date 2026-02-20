20 feb. 2026
Piden reducir cupo de extranjeros en el fútbol brasileño

El exseleccionador de Brasil y actual técnico del Corinthians, Dorival Júnior, pidió reducir el número de plazas para extranjeros en el Brasileirão, o de lo contrario el país pagará un “precio muy alto” al frenar el talento local.

Febrero 20, 2026 03:58 p. m.
fofmf.jpg

Damián Bobadilla pelea una pelota con Gustavo Gómez en un Sao Paulo vs. Palmeiras.

Foto: Archivo.

Cada equipo puede alinear a nueve jugadores importados en un partido, si bien la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ha planteado disminuir el cupo.

“Es hora de intervenir respecto al número de extranjeros. Estamos penalizando a una generación (de futbolistas brasileños) y, en el futuro, pagaremos un precio muy alto”, dijo el jueves Dorival Júnior, tras un triunfo liguero 1-0 del Corinthians ante el Athletico Paranaense.

“Italia pagó un precio altísimo en las dos últimas ediciones de la Copa del Mundo y tiene dificultades muy grandes para clasificar a esta tercera”, agregó el entrenador, de 63 años, en rueda de prensa.

Tetracampeona mundial, la selección de Italia se quedó fuera en Rusia 2018 y Catar 2022 y está en la repesca para intentar entrar en la cita de este año en Estados Unidos, Canadá y México.

Con grandes inversiones, su liga atrajo en las décadas de 1980 y 1990 a las mayores estrellas del fútbol, como el brasileño Ronaldo.

Hoy, con el poderío económico de sus clubes, el Brasileirão es un imán para figuras extranjeras, incluyendo jugadores europeos como el neerlandés Memphis Depay, en el propio Corinthians, o el español Saúl Ñíguez, en el Flamengo.

En ese contexto, las plazas para extranjeros saltaron de cinco a siete en 2023 y a las actuales nueve en 2024.

Es para Dorival Júnior un factor en “conflicto” con “todo aquello que siempre hicimos”, como “desarrollar atletas”.

