21 feb. 2026
Fútbol Internacional

Osasuna tumba al Real Madrid en el minuto 90

El Osasuna venció, más de quince años después, al Real Madrid (2-1) con un gol en el minuto 90 de Raúl García de Haro en un gran partido de los de Alessio Lisci, que se adelantaron por mediación de Budimir antes de que el brasileño Vinicius lograra el empate en el 73.

Febrero 21, 2026 05:19 p. m. • 
Por Redacción D10
HBtJHPLW4AArtLp.jpeg

Golpazo al Real en El Sadar.

Foto: @Osasuna

El equipo navarro inició bien el choque, manteniendo a raya a un Real Madrid que compareció en El Sadar sin claridad en ataque pese a la movilidad que mostraban todos los futbolistas de Álvaro Arbeloa.

Rosier marcó bien a un Vinicius que disparó de forma tímida en la primera ocasión del choque, justo antes de que Budimir avisara con un zurdazo con rosca que a punto estuvo de ver puerta.

El choque fue tomando ritmo. El Osasuna se mostró firme en defensa y Courtois detuvo a bocajarro un balón que tocó en Carreras para salvar a los suyos, mientras los navarros asediaban a su rival empujados por su afición. Budimir cabeceó al palo largo el centro de Javi Galán, aunque Mbappé respondió con un derechazo al que llegó bien Sergio Herrera.

La polémica se instaló en El Sadar en el minuto 35. Alejandro Quintero revisó un pisotón de Courtois sobre Budimir precipitado por una falta de comunicación entre Asencio y el meta belga. Engañó al portero y anotó su duodécimo tanto del curso para hacer estallar a El Sadar.

Víctor Muñoz tuvo el segundo tras recortar a un rival, aunque Alaba, muy listo, se tiró para rebañar ese disparo. Victoria momentánea para Osasuna al descanso.

Tras el paso por vestuarios, el equipo local siguió a lo suyo, fuerte en defensa, con un Herrando que celebró con El Sadar un desvió a tiro de Vinicius que llevaba mucho peligro. Poco después, un derechazo de Arda Güler a la media vuelta pasó muy cerca del larguero de Sergio Herrera.

Los locales tocaban y tocaban con bastante comodidad. Arbeloa metió a Trent y Brahim para revertir una situación que a poco se complicaba. Hubo un gol anulado a Mbappé por fuera de juego, mientras iban pasando los minutos sin una propuesta clara de los visitantes.

Una arrancada de Valverde fue suficiente para ganar líneas y poner el centro tenso para que Vinicius lo aprovechase delante de Herrera para anotar el 1-1 con 15 minutos todavía por delante.

Llegó a continuación una doble ocasión del Osasuna. Raúl e Iker Muñoz lo intentaron con sendos disparos que fueron bien tapados. Con Gonzalo ya en el campo, los blancos subieron líneas en buscar del triunfo. La imagen local fue muy positiva hasta el momento, plantando cara al líder.

Cuando todo parecía decidido, Raúl García de Haro engañó a Trent con un recorte espectacular en una baldosa. El delantero se posicionó el esférico a su pierna más hábil para golpear al palo contrario y anotar el 2-1 en el minuto 90 que impulsa a los navarros y deja al Real Madrid a merced del Barcelona, que con un triunfo ante el Levante este domingo recuperaría el liderato.

-Ficha técnica 2 – Osasuna: Herrera; Rosier (Arguibide, m. 83), Catena, Herrando, Galán; Moncayola (Moro, m. 83), Torró, Aimar (Iker Muñoz, m. 71); Rubén García (Bretones, m. 66), Budimir (Raúl, m. 67), Víctor Muñoz.

1 – Real Madrid: Courtois, Carvajal (Tent, m. 64), Asencio, Alaba, Carreras, Valverde (Gonzalo, m. 75), Güler (Ceballos, m. 82), Tchouameni, Camavinga (Brahim. M. 64), Mbappé y Vinicius.

Goles: Budimir, 1-0 Budimir (m. 38), Vini, 1-1 (m. 73), Raúl, 2-1 (m. 90+3).

Árbitro: Alejandro Quintero (Comité andaluz), asistido por Álvaro Granel y José Francisco García. Amonestó a los locales Aimar Oroz y Moncayola y a los visitantes Courtois, Trent, Vinicius y Alaba.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigesimoquinta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio de El Sadar ante 22.485 aficionados.

Fútbol Internacional Osasuna Real Madrid
Redacción D10
Más contenido de esta sección
fofmf.jpg
Fútbol Internacional
Piden reducir cupo de extranjeros en el fútbol brasileño
El exseleccionador de Brasil y actual técnico del Corinthians, Dorival Júnior, pidió reducir el número de plazas para extranjeros en el Brasileirão, o de lo contrario el país pagará un “precio muy alto” al frenar el talento local.
Febrero 20, 2026 03:58 p. m.
neynar santos.jpg
Fútbol Internacional
Neymar abre la puerta a una posible retirada a final de temporada
Neymar insinuó que existe la posibilidad de que se retire como jugador profesional cuando termine su actual contrato con el Santos a final de esta temporada, es decir, en diciembre próximo.
Febrero 20, 2026 12:57 p. m.
 · 
Redacción D10
HBkeVTWXAAAVyYS.jpeg
Fútbol Internacional
Recopa: Lanús se impone por la mínima ante Flamengo
Lanús, con José Canale de titular y Ronaldo Dejesús en el banco, logró una diferencia mínima ante Flamengo al imponerse en Buenos Aires por 1-0 en el encuentro de ida por la Recopa Sudamericana, que se definirá el jueves próximo en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.
Febrero 20, 2026 07:57 a. m.
 · 
Redacción D10
Lionel Messi
Fútbol Internacional
El efecto Messi convierte al Inter Miami en el club más valioso de la MLS
El Inter Miami no es solo el campeón de la MLS Cup, también se ha consolidado como el equipo más valioso de la competición norteamericana, con una valoración récord de 1.450 millones de dólares, apenas seis años después de su debut oficial. La llegada de Lionel Messi, en el verano de 2023, ha sido el motor principal de este éxito.
Febrero 20, 2026 07:45 a. m.
 · 
Redacción D10
Bukayo Saka
Fútbol Internacional
Saka renueva con el Arsenal hasta 2031
El Arsenal confirmó este jueves la renovación del atacante Bukayo Saka hasta 2031, convirtiéndole a la vez en el futbolista con mayor salario del equipo.
Febrero 19, 2026 02:11 p. m.
 · 
Redacción D10
TOPSHOT-FBL-EUR-C1-BRUGGE-ATLETICO
Fútbol Internacional
Brujas y Atlético de Madrid igualan en un juego de altas emociones
El compromiso terminó 3-3 y la serie clasificatoria se define la próxima semana en el Metropolitano de la capital española.
Febrero 18, 2026 07:49 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más