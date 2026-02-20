Críticas a Filipe Luís en Brasil por minimizar el incidente racista con Vinícius

Comentaristas, aficionados y columnistas afearon las declaraciones del exjugador del Atlético de Madrid cuando fue cuestionado en rueda de prensa por dicho episodio y por cómo ha sido tratado él en Argentina en sus últimas visitas, tras perder 1-0 en la ida de la Recopa Sudamericana frente al Lanús.

Vinícius denunció que el atacante argentino Gianluca Prestianni le llamó “mono” en la ida de la eliminatoria para acceder a octavos de la Liga de Campeones de Europa.

Preguntado al respecto, Filipe Luís minimizó el incidente y aseguró que a él siempre le han tratado “bien” en Argentina en sus visitas como jugador y entrenador.

“Sobre Vinícius, sí he sido muy bien tratado, a mí me encanta Argentina, siempre he sido muy feliz aquí, muy bien recibido. Siempre de visitante, pero solo tengo buenas palabras para Argentina. Y un caso aislado de estos no influye en nada sobre lo que pienso de este país, que es tan lindo”, expresó.

El también exjugador de Deportivo de La Coruña ya había reconocido en la previa del encuentro que es un asunto “delicado” y que Prestianni no debería haberse tapado la boca al dirigirse a Vini porque ahora “es la palabra de uno contra la del otro”.

Sin embargo, sus comentarios pospartido han generado controversia en Brasil, donde en los últimos años algunos extranjeros, entre ellos una abogada argentina, han estado varios días en prisión por gestos racistas dirigidos a brasileños.

Así, el periodista brasileño Juca Kfouri afirmó que “minimizar el horroroso episodio” que pasó en el Benfica-Real Madrid es algo “muy feo” y atribuyó la postura del técnico a su presunto interés en ocupar un banquillo en España o Portugal en el futuro.

El comentarista de SporTV Eric Faria dijo estar “muy decepcionado” con Filipe Luís.

“No creo que sea correcto generalizar, no es toda Argentina, pero decir que es un ‘caso aislado’ tampoco es verdad. Hemos mostrado innumerables casos de racismo contra brasileños en las gradas argentinas, con imitaciones de monos, con cáscaras de plátano… Entonces, no es un caso aislado”, denunció el reportero.

Más dura fue la también periodista y escritora Milly Lacombe, quien en una columna en el portal UOL dijo que los “casos aislados” de racismo “matan diariamente”.

“El racismo es una cuestión estructural que funda las bases de nuestra sociedad. Argentina es un país racista. Al igual que Brasil lo es. Al igual que Estados Unidos. Al igual que Europa. Al igual que todos y todas lo somos. Al igual que yo lo soy”, destacó.

La también guionista rescató además varias estadísticas que ponen de manifiesto la enorme desigualdad entre personas blancas y negras en Brasil.

“Un caso aislado que hace que la población brasileña esté compuesta por un 54 % de personas negras y no tenga la misma distribución en los espacios de poder (...) Un caso aislado que hace que casi el 83 % de las personas muertas de forma violenta en Brasil sean negras”, expuso. EFE