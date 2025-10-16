16 oct. 2025
Fútbol Paraguayo

Pedro Alcides Bareiro, el jugador cerrista-olimpista

Pedro Alcides Bareiro, histórico ex jugador de Cerro Porteño y Olimpia, revivió épocas pasadas con anécdota incluida.

Octubre 16, 2025 12:25 p. m. • 
Por Redacción D10
locales_1040867_12330369.jpg

Pedro Alcides Bareiro, histórico jugador de Cerro Porteño y Olimpia.

Foto: Archivo Última Hora

Se palpita el superclásico del fútbol paraguayo entre Cerro Porteño y Olimpia a jugarse este domingo a las 17:30 en La Nueva Olla por la fecha 17 del torneo Clausura.

Pedro Alcides Bareiro, histórico ex jugador que jugó en los dos clubes más grandes del país, se refirió a la anécdota de su paso de Cerro Porteño a Olimpia, con el detalle de ser de una familia azulgrana donde el negocio familiar se llamaba “Almacén Cerro Porteño”.

El histórico Pedro Alcides Bareiro indicó en charla con Fútbol a lo Grande. “No, no sentí tal cosa. La gente sabe que soy cerrista, hoy me dicen que fui el único jugador cerrista-olimpista”, tiró entre risas.

Para Bareiro fue un orgullo haber pasado por ambos clubes. “Tuve la gran satisfacción de jugar en los dos clubes más grandes del país. Soy cerrista, jugué en el Cerro Porteño y en Olimpia, por eso le guardo un gran cariño al club por los momentos vividos”, detalló.

El respeto del hincha siempre estuvo por encima de esa situación, recuerda. “Siempre sentí el cariños y el respeto de ambas hinchadas. La gente sabe que soy cerrista y que mi segundo club es Olimpia”.

Por último se expresó sobre los dos mejores futbolistas con los que le tocó jugar. “Hugo Talavera lo mismo, es cerrista y hoy en día olimpista, por los momentos vividos en el club Olimpia. Tuve la suerte de jugar con dos grandes números 10 de la época; Saturnino Arrúa y Hugo Ricardo Talavera”, concluyó.

Cerro Porteño Olimpia Superclásico
Redacción D10
