21 oct. 2025
Mundial Sub 17

Paso clave en el Mundial

Paraguay cumplió al remontar ante Zambia por 2-1 en el inicio de la Copa Mundial de fútbol femenino Sub 17, que se disputa en Marruecos.

Octubre 21, 2025 
Por Redacción D10
Celebración. Equipo de Paraguay que logró la primera victoria en la Copa Sub 17.

El triunfo ante las africanas significó la primera victoria paraguaya en la categoría en Copas del Mundo, lo que lo posiciona con chances de pelear uno de los cupos para los octavos de final, que es el primer objetivo trazado por el equipo comandado por el entrenador Luiz Guimarães.

MÁS MUNDIAL La próxima presentación del equipo nacional será mañana en Academia Mohammed VI (campo 3), Rabat desde las 16:00. De conseguir un resultado positivo, el equipo paraguayo asegurará su presencia en la siguiente ronda, ya que avanzan los dos mejores de cada serie, más los cuatro mejores terceros.

En la ronda 1, por la misma zona del equipo paraguayo, Japón goleó a Nueva Zelanda por 3-0, y lidera el grupo por diferencia de goles.

La clasificación del Grupo F está así: Japón 3 puntos, Paraguay 3, Zambia 0 y Nueva Zelanda 0.

En la última fecha, Paraguay choca con Japón el sábado 25 en el campo 3 de la Academia Mohammed VI de Rabat, a partir de las 16:00.

Claudia, la figura

La delantera paraguaya Claudia Martínez fue electa por la organización como la figura de la victoria de Paraguay ante Zambia 2-1.

La atacante de Olimpia fue fundamental en el equipo paraguayo, ya que mostró calidad para el juego asociado y jerarquía en acciones individuales.


