Torneo Clausura
Cerro Porteño
Olimpia
Asunción 2025
Intermedia
Selección Paraguaya
17 ago. 2025
Torneo Clausura
Paso a paso: Olimpia vs. Libertad
Olimpia recibe a Libertad desde las 16:00 en el estadio Defensores del Chaco por la fecha 8 del torneo Clausura.
Agosto 17, 2025 02:39 p. m. •
Por
Redacción D10
Olimpia
Libertad
Torneo Clausura
Redacción D10
