Paso a paso: Francia vs. Marruecos

El encuentro, que reedita la semifinal disputada en Catar hace cuatro años, está programado para las 17:00 y se disputará en el césped del Boston Stadium, ubicado en la localidad de Foxborough, Massachusetts.
Didier Deschamps, seleccionador de Francia, destacó este miércoles que Kylian Mbappé es “muy fuerte mental y físicamente” y está concentrado para “un partido muy duro” en los cuartos de final del Mundial 2026.
Tras 27 días ininterrumpidos de fútbol y emociones, el Mundial se toma una tregua de apenas 24 horas antes de la fase decisiva del torneo, en el que ya sólo quedan los ocho mejores equipos, que a partir del jueves disputarán los cuartos de final.
Colombia se despidió del Mundial 2026 de la manera más cruel. Tras igualar sin goles con Suiza durante los 120 minutos, la selección cafetera quedó eliminada en una dramática definición por penales, convirtiéndose en la quinta representante de Conmebol en abandonar la competencia.
El seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, denunció este martes un arbitraje injusto tras la eliminación de su equipo frente a Argentina en octavos de final del Mundial, y aseguró que su selección mereció llevarse la victoria pese a la derrota 3-2 en Atlanta.