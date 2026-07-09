09 jul 2026
Copa del Mundo

Paso a paso: Francia vs. Marruecos

El encuentro, que reedita la semifinal disputada en Catar hace cuatro años, está programado para las 17:00 y se disputará en el césped del Boston Stadium, ubicado en la localidad de Foxborough, Massachusetts.

Julio 9, 2026 04:32 p. m. • 
Por Redacción D10
17.00 FRANCIA - MARRUECOS.png

Francia y Marruecos buscan los cuartos de final en Boston.

Foto: Última Hora

Copa del mundo Mundial FIFA 2026 Francia
Redacción D10
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