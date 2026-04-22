Partidazo de Kvaratskhelia y victoria del PSG

Después del tropiezo de la última jornada en El Parque de los Príncipes ante el Lyon, y con los de Pierre Sage aguantando el pulso por el título de la Ligue 1, existía cierta expectación por ver la reacción del actual campeón de Europa en su penúltima prueba antes de la ida de semifinales de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich dentro de una semana.

Sin los portugueses Vitinha y Mendes, dos piezas claves para Luis Enrique, el técnico español optó por Warren Zaire-Emery como lateral izquierdo y por el español Dro como acompañante de Lucas Berlado y João Neves en el medio.

Los locales disiparon las dudas desde muy pronto. El Nantes, penúltimo y con un pie en la segunda división, salió con una línea de cinco atrás para aguantar estoico las embestidas de los de Luis Enrique y jugar en largo sobre el talentoso punta Matthis Abline.

No había llevado peligro el PSG sobre la meta de Anthony Lopes cuando se encontró con un penal por mano, que el árbitro Clément Turpin certificó tras acudir al VAR. Kvaratskhelia no falló y los parisinos se adelantaron en el marcador.

Pese a ello, el Nantes se repuso y restableció el empate en el marcador diez minutos después con un gol de Leroux, tras una falta mal despejada por la defensa local. Sin embargo, el videoarbitraje volvió a ser cruel con el equipo nantés y lo anuló por fuera de juego.

El PSG se volcó sobre la banda derecha con las caídas de Dembélé y las internadas del habilidoso Doue, que puso en la escuadra de Lopes un buen balón de Hakimi al espacio, 2-0. Sin demasiado esfuerzo, los de Luis Enrique dejaron el duelo encarrilado y frustraron los intentos de Abline, de lo mejor en la primera mitad en el Nantes.

Todo quedó resuelto a los cuatro minutos de la reanudación con el segundo de Kvaratskhelia, un jugador que, desde que llegó a París, ha subido el techo competitivo de un equipo solidario y con automatismos bien adquiridos. El georgiano combinó con Dembélé y resolvió una gran cabalgada con una precisa ‘croqueta’ dentro del área rival, en otra de las grandes jugadas de la noche.

Luis Enrique aprovechó para acelerar las rotaciones a la hora de partido, con ‘Kvara’ desatado y a punto de hacer de cabeza un ‘hat-trick’ poco antes de ser sustituido por el joven Ibrahim Mbaye.

El marcador no se movió gracias al buen hacer de Lopes y Matvey Safonov, ya asentado en la portería del PSG, que terminó el encuentro con cinco jugadores por debajo de los 23 años en el once.

Ahora, los de Luis Enrique jugarán ante el Angers el sábado, en un intento de acercar aún más el título de la Ligue 1, en la que será última parada antes del inicio de la eliminatoria ante el Bayern.

-- Ficha técnica

3 - París Saint Germain: Safonov; Achraf Hakimi (Mayulu, min.60), Zabarnyi, Pacho, Zaire-Emery (Lucas Hernández, min.60); Lucas Beraldo, João Neves (Fabián Ruiz, min.60), Dro; Doué, Kvaratskhelia (Mbaye, min.66), y Dembélé (Barcola, min.66).

0 - Nantes: Lopes; Acapandie (Awaziem, min.80), Guilbert, Ali Youssef, Cozza, Machado; Leroux (Tabibou, min.65), Sissoko, Lepenant (Deuff, min.73); Abline (El-Arabi, min.80) y Mostafa Mohamed (Ganago, min.65).

Goles: 1-0, m.13: Kvaratskhelia (p); 2-0, min.38: Doue; 3-0, min.49: Kvaratskhelia.

Árbitro: Clément Turpin. Mostró tarjeta amarilla a Zaire-Emery (min.35) y Zabarnyi (m.40), del PSG, y a Guilbert (min.46), del Nantes.

Incidencias: encuentro de la jornada 26 de la Ligue 1 disputado en el Parque de los Príncipes de París.