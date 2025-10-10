Paridad al término de la primera etapa en Osaka

Paraguay iguala 1-1 ante Japón en el estadio internacional de Osaka al término de la primera parte en un amistoso disputado en tierras asiáticas.

Miguel Almirón, tras gran pase de Damián Bobadilla, abrió la cuenta para la Selección Paraguaya a los 21 minutos.

Japón reaccionó y marcó el empate a los 26' por intermedio de Koki Ogawa con disparo potente y gran complicidad de Roberto Gatito Fernández.

Paraguay siguió buscando, por momentos sufriendo la embestida del equipo local, pero ya no se registraron emociones en el primer tiempo.