Paraguay vs. Estados Unidos: Cuándo, dónde y a qué hora juega

La Selección Paraguaya comandada por Gustavo Alfaro enfrentará el sábado 15 de noviembre a Estados Unidos, en un amistoso internacional que será disputado en el Subaru Park de Pensilvania.

El choque comenzará a las 19:00, hora de Paraguay, y lo transmitirá en vivo Tigo Sports. También lo podés escuchar por Radio Monumental 1080 AM, con los relatos de Arturo Máximo Rubin y los comentarios de Ricardo F. Mendoza.

Este será el primer amistoso de la gira por Norteamérica, ya que el 18 de noviembre la Albirroja jugará contra México, en Texas.