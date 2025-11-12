12 nov. 2025
Paraguay vs. Estados Unidos: Cuándo, dónde y a qué hora juega

Paraguay mide a Estados Unidos en amistoso internacional en Pensilvania. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo el partido.

Noviembre 12, 2025 07:43 p. m. • 
Por Redacción D10
La Selección Paraguaya se medirá con Estados Unidos.

Foto: Gentileza - Albirroja

La Selección Paraguaya comandada por Gustavo Alfaro enfrentará el sábado 15 de noviembre a Estados Unidos, en un amistoso internacional que será disputado en el Subaru Park de Pensilvania.

El choque comenzará a las 19:00, hora de Paraguay, y lo transmitirá en vivo Tigo Sports. También lo podés escuchar por Radio Monumental 1080 AM, con los relatos de Arturo Máximo Rubin y los comentarios de Ricardo F. Mendoza.

Este será el primer amistoso de la gira por Norteamérica, ya que el 18 de noviembre la Albirroja jugará contra México, en Texas.

Redacción D10
