30 dic. 2025
Fútbol Internacional

Justicia confirma procesamiento de dos hermanas de Maradona

Un tribunal de alzada de Argentina confirmó este lunes el procesamiento de dos hermanas de Diego Armando Maradona, Rita Mabel y Claudia Norma Maradona, como partícipes necesarias del delito de defraudación por administración fraudulenta de la marca comercial que lleva el nombre del astro argentino del fútbol.

Diciembre 30, 2025 07:59 a. m. • 
Por Redacción D10
Gimnasia y Esgrima de La Plata - Maradona

Diego Maradona, durante su última etapa como DT.

El procesamiento había sido dictado el pasado 18 de septiembre por la sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y fue confirmado este lunes por la sala VII de la misma Cámara.

El fallo, al que tuvo acceso EFE, también confirmó el procesamiento de Matías Morla, abogado y apoderado de Maradona hasta su muerte, el 25 de noviembre de 2020, y a su asistente Maximiliano Pomargo, entre otros.

La disputa gira en torno a la cesión del usufructo de la marca comercial “Diego Maradona” a la sociedad Sattvica S.A, constituida por Morla, quien contaba con amplios poderes de administración y disposición sobre los bienes del astro, en sociedad con Rita Mabel y Claudia Norma Maradona.

La causa se inició tras la denuncia de dos de las hijas del futbolista, Dalma y Gianinna Maradona, y tiene también como querellante a otra de sus hijas, Jana Maradona.

También se confirmó la aplicación de un embargo preventivo de 2.000 millones de pesos (unos 1.356.000 dólares) para todos los procesados.

La cifra del embargo fue calculada en base a “las utilidades que resultaron de la explotación de las marcas de Diego Maradona, de acuerdo con la cotización de las divisas y la variación por los años transcurridos” y “se valoró también la eventual indemnización a que diere lugar”, según expresó el fallo.

La Justicia sostuvo que la cesión del usufructo de la marca Maradona a Sattvica S.A fue fruto de “un acto simulado” que buscaba resguardar esos ingresos del fisco italiano, que había iniciado acciones legales contra el astro.

El fallo expresó que si bien Sattvica S.A. fue una empresa real, no desarrolló alguna actividad económica durante varios años, “de modo que resulta acertada la consideración acerca de que se trató de un ropaje societario”.

“Los actos concretados por los involucrados luego del fallecimiento de Diego Armando Maradona, en abuso de las posiciones nacidas de actos simulados, han importado una afectación de los derechos de los herederos”, decretó la Justicia.

Respecto de Rita Maradona y Claudia Maradona, los magistrados consideraron que su procesamiento como partícipes necesarias “se concilia con el hecho de haber recibido las acciones de Sattvica y en función de ello usufructuado las utilidades que generaron los registros marcarios”.

La marca comercial Maradona comprende, entre otras cosas, los derechos comerciales, de imagen y de propiedad intelectual asociados a Diego Armando Maradona, incluyendo productos como indumentaria deportiva, perfumes y hasta material audiovisual

Diego Maradona Fútbol Internacional
Redacción D10
