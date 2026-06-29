29 jun. 2026
Copa del Mundo

Paraguay vs. Alemania: El sueño nos llama

La Selección Paraguaya se mide a Alemania en Boston. La Albirroja busca dar un golpe de autoridad en el Mundial.

Junio 29, 2026 07:27 a. m. • 
Por Redacción D10
Paraguay v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026

Gran personalidad. Omar Alderete será aguardado hasta último momento por el DT. El central es uno de los mejores en la última línea.

Foto: AFP

Hoy es el Día D para la Albirroja. Ya no hay nada por especular en la Copa del Mundo, en la que ganarse una vida más pasará por armarse de valor y eliminar a Alemania en los dieciseisavos de final en un partido que se disputará en Boston, desde las 17:30.

Es una cita con la historia, esa que pregona tanto en las conferencias el seleccionador Gustavo Alfaro. Sin embargo, la tarea no se presenta tan sencilla, por lo que es obligatorio observar otra actitud de los paraguayos. Hasta ahora, en tres partidos, todavía no se ha visto la mejor versión del equipo nacional, que avanzó con sufrimiento y dejando la sensación de que aún tiene mucho más para ofrecer.

CONTRA GOLIAT. Enfrente estará una de las grandes potencias del fútbol mundial, una selección alemana que llega como favorita por su jerarquía, experiencia y calidad de plantel.

Pero Paraguay ya ha demostrado en las Eliminatorias pasadas que es capaz de competir de igual a igual contra cualquier rival y ese es el argumento al que se aferra Gustavo Alfaro para alimentar la ilusión. “Si Paraguay puede ganar a Argentina o Brasil, también puede con Alemania”, tiró el Cazador.

VOLVER A LAS RAÍCES. La Albirroja necesitará de un partido perfecto: Orden defensivo, concentración absoluta y eficacia en las ocasiones que pueda generar. También será fundamental recuperar la intensidad y el espíritu combativo que caracterizaron al equipo en su camino hacia la clasificación.

Lo concreto es que Paraguay tiene una nueva oportunidad de escribir una página dorada en su historia y romper con los fantasmas del pasado ante los alemanes. En el 2002 se masticó la derrota, en octavos de final, una serie antes en esta ocasión, pero con una victoria se saldará aquella cuenta pendiente y pondrá en los primeros planos a la garra guaraní, que hace tiempo dejó de tener rasgos utópicos.

La gran duda pasa por Omar Alderete, pero el técnico esperará hasta último momento al recio central.

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Redacción D10
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