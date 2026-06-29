Brasil vs. Japón: Paso a paso

La selección de Canadá inauguró la fase de eliminación directa del Mundial 2026 con un sufrido pero valioso triunfo por 1-0 sobre Sudáfrica, convirtiéndose en el primer combinado nacional en asegurar su presencia en los octavos de final de la máxima cita del fútbol.
El centrocampista uruguayo Manuel Ugarte se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda durante el partido contra España, el viernes en Guadalajara, que marcó la eliminación de la Celeste del Mundial.
Fascina al género humano común la personalidad que hay detrás de los genios que dieron luz a magníficas obras en campos diversos. Einstein, Newton, Max Planck, Alejandro Magno, más atrás en la historia, deslumbraron en diferentes ámbitos, acunados por personalidades imperativas en muchos casos y dóciles e introvertidas en otros.
El alivio que para Alemania y Paraguay supuso la clasificación a las eliminatorias no ha logrado acallar las dudas que despiertan ambas selecciones, que este lunes se juegan un billete para los octavos de final del Mundial 2026 con el regreso de Miguel Almirón a la Albirroja.