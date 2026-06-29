29 jun. 2026
Copa del Mundo

Brasil vs. Japón: Paso a paso

Por un lugar en los octavos de final del Mundial chocan Brasil y Japón. Seguí el paso a paso en D10.

Junio 29, 2026 01:37 p. m. • 
Por Redacción D10
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Copa del mundo Mundial FIFA 2026 Brasil Japón
Redacción D10
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