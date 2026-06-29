¡El primer gol de Paraguay en mata-mata!

Un hito histórico: El joven talento surgido de la cantera de Libertad y actual figura de Racing de Estrasburgo, Julio Enciso, acaba de inscribir su nombre con letras de oro en la historia de la Albirroja.

El caaguaceño marcó el primer gol de Paraguay en un partido de eliminación directa en toda la historia de la Copa del Mundo, rompiendo una sequía estadística que arrastrábamos desde nuestras mejores épocas mundialistas en el siglo pasado.

Al minuto 41' del primer tiempo, Enciso anotó con gol de cabeza tras centro de Matías Galarza, en una gran jugada colectiva de Paraguay.

Ni las gloriosas camadas de México 86, Francia 98, Corea-Japón 2002 o la histórica Sudáfrica 2010 —donde se llegó a cuartos de final sin convertir en los noventa minutos de octavos— habían logrado vulnerar una valla rival en estas instancias decisivas de “matar o morir”.