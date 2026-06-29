Dos partidos de alta intensidad

La Canarinha se presenta como una de las principales candidatas al título, mientras que la Samurai Blue intentará dar la gran sorpresa y dejar en el camino a uno de los gigantes del fútbol mundial. El encuentro se disputará en el NRG Stadium, en la ciudad de Houston, desde las 14:00.

En este escenario, Brasil buscará imponer su talento individual y su historia en la competencia para ratificar su favoritismo, mientras que Japón se aferra a su disciplina táctica y a su buen presente futbolístico para intentar protagonizar uno de los grandes batacazos del certamen.

Mientras que el duelo de segundo turno tiene como actores a Países Bajos y Marruecos. Este lance se disputará en el estadio Monterrey, en Guadalupe, México, desde las 22:00. Vale destacar que Países Bajos llega con un gran poder ofensivo, mientras que los marroquíes han demostrado solidez defensiva en sus presentaciones en fase de grupos. El ganador de esta llave avanzará a los octavos, donde se enfrentará a Canadá, que ya aseguró su clasificación.