28 jun. 2026
Copa del Mundo

Manuel Ugarte se rompió los ligamentos cruzados

El centrocampista uruguayo Manuel Ugarte se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda durante el partido contra España, el viernes en Guadalajara, que marcó la eliminación de la Celeste del Mundial.

Junio 28, 2026 04:49 p. m. • 
Por Redacción D10
Manuel Ugarte

Manuel Ugarte volvería recién para el siguiente año.

Foto: AFP

Ugarte, jugador del Manchester United fue sustituido en la primera parte del partido que perdió Uruguay por 0-1 en la última jornada del Grupo H.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) anunció este domingo en un comunicado la peor de las presunciones que se tenían para la lesión del centrocampista de 25 años.

Agregó la entidad que que se encuentra trabajando en conjunto con Manchester United para evaluar los próximos pasos con el jugador.

Ugarte se lesionó en el tramo final del primer tiempo del encuentro jugado en el estadio Akron de Guadalajara, y fue retirado en camilla de la cancha.

Urgarte, titular habitual, había jugado 72 minutos en el partido de debut que terminó empatado 1-1 con Arabia Saudí, 70 en el 2-2 con Cabo Verde y 45 en la derrota por 0-1 ante la Roja.

Con apenas dos puntos acumulados sobre nueve posibles, la Celeste se quedó afuera de la Copa del Mundo y se convirtió en una de las grandes decepciones del torneo.

Además de Ugarte, el último juego de Uruguay dejó dos lesionados en España: Yeremy Pino y Nico Williams.

Pino fue sometido a pruebas radiológicas este sábado que detectaron un “esguince acromioclavicular”.

Williams sufre una lesión muscular en el aductor de la pierna derecha.

Mundial FIFA 2026 Uruguay
Redacción D10
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