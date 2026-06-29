29 jun. 2026
Copa del Mundo

Paraguay sorprende a Alemania y va a los vestuarios con ventaja

La Selección Paraguaya está venciendo por 1-0 a Alemania con un tanto de Julio Enciso al término de los primeros 45 minutos en Boston.

Junio 29, 2026 06:24 p. m. • 
Por Redacción D10
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Paraguay’s midfielder #19 Julio Enciso celebrates scoring his team’s first goal during the 2026 World Cup round of 32 football match between Germany and Paraguay at the Boston Stadium in Foxborough on June 29, 2026. (Photo by Jewel SAMAD / AFP)

JEWEL SAMAD/AFP

Julio Enciso apareció a los 41 minutos del primer tiempo para convertir su primer gol en Mundiales y para darle la ventaja a Paraguay en el duelo de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Fue una gran jugada, con corte de Damián Bobadilla y la siguieron con la participación de Miguel Almirón y Matías Galarza, que sirvió el centro para la gran aparición del de la Joya.

La Albirroja, que está haciendo un gran trabajo defensivo frente a Alemania, ya había tenido una chance con Junior Alonso, en el amanecer del juego que no pudo definir bien ante Manuel Neuer.

Paraguay arrancó con un once conformado por: Orlando Gill bajo los tres palos; una línea defensiva integrada por Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, José Canale y Junior Alonso.

Mientras que en el centro del campo repetirán Matías Galarza y Andrés Cubas. Completan el medio con Damián Bobadilla y Miguel Almirón, quien regresa a la titularidad tras pagar una fecha de suspensión.

Mientras que la ofensiva estará liderada por Julio Enciso, nuevamente acompañado con Gabriel Ávalos. En esta estructura, el combinado nacional dejará la línea de 5 defensores que había sentado en el compromiso anterior contra Australia.

La Albirroja se está midiendo por los dieciseisavos de final a Alemania. El equipo paraguayo se enfrentó a los germanos por haber terminado en tercer lugar en su Grupo, por detrás de Estados Unidos y Australia.

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