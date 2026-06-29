Gustavo Gómez: “La base es competir”

El defensa y capitán de la Selección Paraguaya, Gustavo Gómez, mencionó cuál es la virtud del conjunto albirrojo. “Es difícil en el fútbol prometer resultados, pero sí creo que en los tres partidos, independientemente de los resultados, nosotros hemos demostrado que la base de nuestro equipo es competir, dejar todo en cada pelota, en cada partido. Ante Alemania no va a ser diferente eso porque ya lo tenemos como base, como identidad”, declaró el futbolista en conferencia de prensa.

Legado. El zaguero de 33 años de edad se refirió a la publicación que realizó hace unos días en redes sociales y recordó la mala Copa América que hizo Paraguay en 2024 y que, a pesar de eso, el grupo se supo reponer logrando un crecimiento importante que los clasificó a la Copa del Mundo. “Pocos jugadores consiguen esto, y más todavía mirando dos años atrás, de donde nosotros estábamos y todo lo que se ha conseguido como grupo. Conseguimos la clasificación, el grupo está muy feliz”, valoró el jugador.

“Lo más importante era dejar un legado a los más jóvenes, demostrar que la camiseta de la Selección se defiende en cualquier circunstancia”, añadió. “Nos caímos muchas veces, pero siempre nos levantamos más fuertes. Esa es la esencia de este grupo y también del pueblo paraguayo”, destacó.

Gómez, también capitán del Palmeiras de Brasil, es una de las piezas claves del conjunto albirrojo, más todavía después de la llegada del seleccionador argentino Gustavo Alfaro, que le devolvió la cinta perdida con el técnico Daniel Garnero. En lo que va de la Copa del Mundo, el defensa guaraní es uno de los que disputaron la totalidad de minutos posibles.