Mundial 2026: Los partidos de hoy y dónde ver en vivo

La ronda de mata-mata en la Copa del Mundo 2026 prosigue este lunes con tres encuentros. El duelo entre Paraguay y Alemania centra la atención de nuestro país y comenzará desde las 17.30 en Boston.

Brasil y Japón chocarán desde las 14.00, mientras que Países Bajos y Marruecos cerrarán la jornada desde las 22.00.

Lunes 29 de junio

14:00: Brasil vs. Japón (Unicanal)

17:30: Alemania vs. Paraguay (GEN, El Trece, Unicanal, VS Youtube)

22:00: Países Bajos vs. Marruecos (GEN, El Trece, Unicanal)

Guía de canales

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Tigo Satelital (DTH): Canal 12

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

Trece

Tigo Star: Canal 10

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Claro TV: Canal 22

Copaco IPTV: Canal 13

Unicanal

Tigo Star: Canal 8

Personal TV: Canal 17 o 23

Claro TV: Canal 20

Copaco IPTV: 27

Popu TV

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Personal Flow: Canal 21

Claro TV: 29

Copaco IPTV: Canal 16