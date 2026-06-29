Mundial 2026: Los partidos de hoy y dónde ver en vivo

La ronda de mata-mata en la Copa del Mundo 2026 prosigue este lunes con tres encuentros. El duelo entre Paraguay y Alemania centra la atención de nuestro país y comenzará desde las 17.30 en Boston.
Brasil y Japón chocarán desde las 14.00, mientras que Países Bajos y Marruecos cerrarán la jornada desde las 22.00.
Lunes 29 de junio
14:00: Brasil vs. Japón (Unicanal)
17:30: Alemania vs. Paraguay (GEN, El Trece, Unicanal, VS Youtube)
22:00: Países Bajos vs. Marruecos (GEN, El Trece, Unicanal)
Guía de canales
GEN
Tigo Star: Canal 12 y 612 HD
Tigo Satelital (DTH): Canal 12
Personal TV: Canal 12 o 51
Claro TV: Canal 16
Copaco IPTV: Canal 8
Trece
Tigo Star: Canal 10
Personal Flow: Canal 10
Claro TV: Canal 22
Copaco IPTV: Canal 13
Unicanal
Tigo Star: Canal 8
Personal TV: Canal 17 o 23
Claro TV: Canal 20
Copaco IPTV: 27
Popu TV
Tigo Star: Canal 26
Personal Flow: Canal 21
Claro TV: 29
Copaco IPTV: Canal 16