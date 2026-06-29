29 jun. 2026
Copa del Mundo

Mundial 2026: Los partidos de hoy y dónde ver en vivo

Prosigue la ronda de los dieciseisavos de final con el duelo de Paraguay eclipsando la agenda. Mirá la guía para este lunes 29 de junio.

Junio 29, 2026 10:33 a. m. • 
Por Redacción D10
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En Monterrey se cerrará la jornada de este lunes.

Foto: AFP

La ronda de mata-mata en la Copa del Mundo 2026 prosigue este lunes con tres encuentros. El duelo entre Paraguay y Alemania centra la atención de nuestro país y comenzará desde las 17.30 en Boston.

Brasil y Japón chocarán desde las 14.00, mientras que Países Bajos y Marruecos cerrarán la jornada desde las 22.00.

Lunes 29 de junio

14:00: Brasil vs. Japón (Unicanal)
17:30: Alemania vs. Paraguay (GEN, El Trece, Unicanal, VS Youtube)
22:00: Países Bajos vs. Marruecos (GEN, El Trece, Unicanal)

Guía de canales
GEN
Tigo Star: Canal 12 y 612 HD
Tigo Satelital (DTH): Canal 12
Personal TV: Canal 12 o 51
Claro TV: Canal 16
Copaco IPTV: Canal 8

Trece
Tigo Star: Canal 10
Personal Flow: Canal 10
Claro TV: Canal 22
Copaco IPTV: Canal 13

Unicanal
Tigo Star: Canal 8
Personal TV: Canal 17 o 23
Claro TV: Canal 20
Copaco IPTV: 27

Popu TV
Tigo Star: Canal 26
Personal Flow: Canal 21
Claro TV: 29
Copaco IPTV: Canal 16

Copa del mundo Mundial FIFA 2026
Redacción D10
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