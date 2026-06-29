Los dieciseisavos, en marcha

Durante las primeras horas de ayer se completó la fase de grupos y por la tarde ya se pusieron en marcha los dieciseisavos de final del torneo, que ya arrojó al primer clasificado a la ronda de octavos: Canadá.

Hoy, la cartelera muestra que Paraguay tendrá una prueba de fuego ante Alemania por un lugar en los octavos de final. Además, esta tarde se jugarán otros dos encuentros: Brasil-Japón y Países Bajos-Marruecos.

Hasta el viernes serán tres partidos los que se disputarán por día. Mañana entra en acción el poderío francés ante Suecia. El conjunto galo es, tal vez, el gran favorito a quedarse con el título.

Otro lance que se destaca en esta ronda es Portugal-Croacia, que se desarrollará el jueves. Argentina, actual defensor del título y liderada por un inmarcesible Lionel Messi, chocará con Cabo Verde, que tiene como figura al portero Vozinha. Otros duelos resaltantes son el Bélgica-Senegal, Costa de Marfil-Noruega y Colombia-Ghana.