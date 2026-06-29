29 jun. 2026
Copa del Mundo

Los dieciseisavos, en marcha

Los partidos no paran en la Copa del Mundo 2026, que desde esta edición cuenta con un total de 48 selecciones.

Junio 29, 2026 07:34 a. m. • 
Por Redacción D10
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Vinicius Junior, figura de Brasil.

Foto: AFP

Durante las primeras horas de ayer se completó la fase de grupos y por la tarde ya se pusieron en marcha los dieciseisavos de final del torneo, que ya arrojó al primer clasificado a la ronda de octavos: Canadá.

Hoy, la cartelera muestra que Paraguay tendrá una prueba de fuego ante Alemania por un lugar en los octavos de final. Además, esta tarde se jugarán otros dos encuentros: Brasil-Japón y Países Bajos-Marruecos.

Hasta el viernes serán tres partidos los que se disputarán por día. Mañana entra en acción el poderío francés ante Suecia. El conjunto galo es, tal vez, el gran favorito a quedarse con el título.

Otro lance que se destaca en esta ronda es Portugal-Croacia, que se desarrollará el jueves. Argentina, actual defensor del título y liderada por un inmarcesible Lionel Messi, chocará con Cabo Verde, que tiene como figura al portero Vozinha. Otros duelos resaltantes son el Bélgica-Senegal, Costa de Marfil-Noruega y Colombia-Ghana.

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Redacción D10
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